Động đất mạnh ở Morocco: Số người thiệt mạng lên hơn 630, điểm du lịch nổi tiếng thế giới thiệt hại nặng

Trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã tấn công Morocco khiến ít nhất 630 người thiệt mạng, hơn 320 người bị thương, làm hư hại nhiều tòa nhà. Hàng nghìn người dân hoảng sợ tháo chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Sáng sớm ngày 9/9 (giờ địa phương), đài truyền hình Morocco dẫn nguồn tin từ Bộ nội vụ nước này cho biết số người thiệt mạng đã tăng gấp đôi so với đêm hôm trước. Tổng số người thiệt mạng đã lên đến hơn 600 người. Trong số những người bị thương, có 51 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Người dân nằm ngoài đường phố Marrakesh sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra tối 8/9.

Người dân ở thành phố Marrakesh cho biết một số tòa nhà đã sụp đổ ở khu phố cổ là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Truyền hình địa phương chiếu hình ảnh một tháp nhà thờ Hồi giáo bị đổ, đống đổ nát đè lên những chiếc ô tô.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 23h tối 8/9 (giờ địa phương).

Người dân hoảng loạn đổ ra đường.

USGS ước tính tâm chấn của trận động đất ở dãy núi Atlas, cách Marrakesh, thành phố lớn thứ 4 của Morocco khoảng 75km.

Eid Al Tarzi, giáo sư địa chấn học ở Jordan, nói với Al Jazeera “hàng trăm dư chấn có thể xảy ra”. “Người dân sẽ cần tránh xa những tòa nhà không vững chắc vì dễ bị sập. Chúng tôi dự đoán các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra trong 3-4 tuần nữa”, ông nói.

Trận động đất này là trận nguy hiểm nhất ở Morocco kể từ năm 2004.

Truyền thông địa phương đưa tin các con đường dẫn tới khu vực miền núi xung quanh tâm chấn bị ùn tắc do nhiều phương tiện giao thông di chuyển và bị chặn do đá sập, khiến nỗ lực cứu hộ bị gián đoạn.

Ông Abderrahim Ait Daoud, người đứng đầu một thị trấn trong khu vực, nói với trang tin tức Maroc 2M rằng nhiều ngôi nhà gần đó đã bị sập một phần hoặc toàn bộ. Một số nơi rơi vào tình trạng mất điện, giao thông tê liệt.

Sự rung lắc mạnh cũng được cảm nhận ở các thành phố ven biển Rabat, Casablanca và Essaouira.

Ông cũng cho biết chính quyền đang nỗ lực dọn đường để xe cứu thương di chuyển đến viện trợ cho những người dân bị ảnh hưởng. Ông nói thêm, khoảng cách lớn giữa các làng ở miền núi đồng nghĩa với việc sẽ mất nhiều thời gian thống kê mức độ thiệt hại.

Người dân Morocco đăng video cho thấy các tòa nhà biến thành đống đổ nát. Một phần bức tường đỏ nổi tiếng bao quanh thành phố cổ ở Marrakesh bị hư hại. Bức tường đỏ vốn là những thành lũy phòng thủ được xây dựng từ đầu thế kỷ 12, bao quanh khu phố cổ.

Khách du lịch cũng đăng tải lên mạng xã hội các video cho thấy nhiều người la hét và sơ tán khỏi các nhà hàng trong thành phố. Người dân ở Marrakesh và Casablanca tháo chạy khỏi các tòa nhà rung chuyển dữ dội.

Một cư dân Marrakesh, tên Brahim Himmi, nói với hãng tin Reuters rằng ông nhìn thấy xe cứu thương rời khỏi khu phố cổ lịch sử. Ông cũng cho biết mặt tiền của các tòa nhà đã bị hư hại do mặt đất rung chuyển.

Thành phố Marrakesh nổi tiếng với sắc đỏ bao quanh. Từ những ngôi nhà, tường thành cho đến từng ngóc ngách các con phố đều được sơn màu hồng hoặc màu đỏ. Marrakesh từng là kinh đô của Morocco một thời, chiếm vị trí quan trọng trong tuyến đường buôn bán xuyên sa mạc Sahara. Marrakesh còn là một trong những thành phố nghệ thuật của Morocco, một địa điểm thu hút đông khách du lịch.

Giây phút động đất xảy ra gây náo loạn.

Trận động đất có cường độ mạnh như thế này chưa từng xảy ra trong hơn 120 năm qua ở khu vực này. USGS cho biết: “Kể từ năm 1900, không có trận động đất nào với cường độ 6 độ hoặc lớn hơn trong phạm vi 500 km từ tâm chấn trận này và chỉ có 9 trận động đất cường độ 5 trở lên”.

Trận động đất lớn gần đây nhất ở Morocco xảy ra vào năm 2004, được đặt tên Al Hoceima với cường độ 6,3 độ richter, khiến hơn 600 người thiệt mạng.

