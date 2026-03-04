Hàng ngàn người Iran tham dự tang lễ 168 nữ sinh thiệt mạng sau vụ không kích trường học

Hàng ngàn người Iran tập trung tại Minab để tham dự tang lễ các nạn nhân vụ không kích trường học - Ảnh: ANADOLU

Theo Đài RT, ngày 3-3, hàng ngàn người dân đã xuống đường tại thành phố Minab, miền Nam Iran, dự tang lễ 168 nữ sinh và nhân viên giáo dục thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào một trường tiểu học ngay ngày đầu chiến dịch không kích của liên quân Mỹ - Israel.

Hình ảnh từ buổi lễ cho thấy những hàng mộ nhỏ trở thành nơi an nghỉ của các em chủ yếu từ 7 - 12 tuổi. Dòng người mặc đồ đen mang theo di ảnh, lặng lẽ tiễn đưa các quan tài trong tiếng khóc nghẹn và những cái ôm tuyệt vọng.

Theo Chính phủ Iran, 168 học sinh trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh thiệt mạng, cùng ít nhất 14 giáo viên, nhân viên và bốn phụ huynh có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Vùi lấp dưới đống đổ nát

Ngôi trường ở Minab, tỉnh Hormozgan, bị tấn công sáng 28-2. Tehran cho biết máy bay Mỹ và Israel đã tiến hành năm đợt không kích khi các lớp học đang diễn ra. Một phòng khám gần đó cũng bị trúng bom sau vài giờ.

Trong nỗi đau tột cùng, những bậc cha mẹ đã túc trực tại ngôi trường bị phá hủy, tuyệt vọng chờ đợi tin tức giữa đống gạch vụn.

Những ngôi mộ được chuẩn bị cho 168 nạn nhân - Ảnh: AP

Một người cha chia sẻ với phóng viên địa phương rằng khi ông đến nơi, hiện ra trước mắt là một cảnh tượng vô cùng thảm khốc khi học sinh và giáo viên "bị vùi lấp dưới đống đổ nát".

Công tác tìm kiếm kết thúc sau vài ngày với 168 nữ sinh được xác nhận tử vong.

Các nhà xác bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, buộc chính quyền phải sử dụng xe tải đông lạnh để bảo quản thi thể.

Chánh án Tòa án tối cao Hormozgan Mojtaba Ghahremani cho biết phần lớn nạn nhân đã được nhận dạng, song còn 25 thi thể chưa xác định được danh tính. Có gia đình đã mất nhiều người con cùng lúc.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đăng tải hình ảnh những ngôi mộ lên mạng xã hội X với dòng trạng thái: "Đây là những hố mộ được đào cho hơn 160 bé gái vô tội đã thiệt mạng trong vụ ném bom của Mỹ - Israel vào một trường tiểu học. Thân thể các em đã bị xé nát".

"Đây chính là thực tế của sự 'giải cứu' mà ông Trump hứa hẹn. Từ Gaza đến Minab, những người vô tội bị sát hại một cách tàn nhẫn", ông nhấn mạnh.

Cộng đồng quốc tế lên án

Một người phụ nữ cầm bức ảnh các học sinh trong lễ tang - Ảnh: ANADOLU

Vụ không kích đã vấp phải làn sóng lên án gay gắt từ cộng đồng quốc tế. Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi điều tra nhanh chóng, khách quan.

Người phát ngôn của cơ quan này - bà Ravina Shamdasani - cho rằng những hình ảnh hiện trường đã lột tả "bản chất của sự hủy diệt, tuyệt vọng, sự vô nghĩa và tàn bạo của cuộc xung đột này".

UNESCO bày tỏ quan ngại sâu sắc, nhấn mạnh tấn công cơ sở giáo dục làm tổn hại nghiêm trọng quyền được học tập của trẻ em.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố kiên quyết lên án vụ tấn công vào mục tiêu dân sự. Nước này nhấn mạnh: "Mọi cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự - dù ở Iran hay các nước Ả Rập - đều không thể chấp nhận được và phải bị loại bỏ hoàn toàn".

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết họ "bàng hoàng trước tin tức từ thành phố Minab của Iran", đồng thời đặt câu hỏi "làm thế nào cái chết của những bé gái vô tội, những người đang mơ về tương lai, có thể giúp giải quyết bất kỳ vấn đề chính trị nào? Không có mục tiêu nào có thể biện minh cho cái chết của trẻ em".

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc cũng nêu rõ tấn công trường học nằm trong sáu tội ác nghiêm trọng nhất đối với trẻ em được Liên hợp quốc công nhận.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) không bình luận trực tiếp về thảm kịch này mà chỉ ra thông báo chung kêu gọi "tất cả các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ thường dân và tôn trọng luật pháp quốc tế".

Đội cứu hộ và người dân đứng tại trường học đổ nát - Ảnh: AP

Người dân giơ cao hình ảnh của một em học sinh trong lễ tang - Ảnh: ANADOLU

Một người đàn ông cầm bức ảnh của một học sinh thiệt mạng - Ảnh: ANADOLU

Hàng ngàn người tham dự tang lễ tập thể 168 nữ sinh - Ảnh: ANADOLU

Một chiếc quan tài được khiêng trong lễ tang - Ảnh: AP

Người dân đau buồn trong tang lễ của 168 em nữ sinh - Ảnh: REUTERS

Một người đưa tang rải cánh hoa lên quan tài của những đứa trẻ - Ảnh: AFP

Người dân tiếc thương những đứa trẻ thiệt mạng trong đợt không kích - Ảnh: AFP

Ai chịu trách nhiệm? Mỹ và Israel đã đưa ra những phản hồi đầy mâu thuẫn về vụ việc. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời với báo giới: "Bộ Quốc phòng sẽ điều tra nếu đó là cuộc tấn công của chúng tôi, và tôi xin chuyển câu hỏi của các bạn tới họ". "Mỹ sẽ không cố tình nhắm mục tiêu vào một trường học", ông khẳng định. Vào cuối tuần qua, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đang xem xét các báo cáo về "thương vong dân sự phát sinh từ các hoạt động quân sự đang diễn ra". Về phía Israel, quân đội nước này tuyên bố không ghi nhận bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel hay Mỹ trong khu vực đó. Trong suốt cuộc chiến tại Gaza, Israel từng nhiều lần phủ nhận các vụ tấn công gây thương vong cho thường dân Palestine, nhưng sau đó lại rút lại tuyên bố khi những bằng chứng không thể chối cãi xuất hiện, đồng thời gọi đó là các vụ tấn công "ngoài ý muốn".

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn