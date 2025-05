Vụ 4 người Việt tử vong ở Đài Loan (Trung Quốc): Ông bà hé lộ cuộc gọi cuối của cháu trước khi qua đời

Liên quan đến vụ 4 người Việt Nam tử vong trong căn phòng trọ tại TP.Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) do ngạt khí CO, trong số các nạn nhân có em Phan Thị Trà My (20 tuổi, quê ở thôn 7, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Được biết, My có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn nên sống với ông bà nội từ nhỏ. Sau khi gia đình đổ vỡ, bố My vào Tây Nguyên làm ăn, còn mẹ về nhà ngoại và sớm đi bước nữa.

Kể trên báo Dân Việt, ông Phan Tiến Cường (SN 1952, ông nội của My) ngân ngấn nước mắt, My vốn là cô gái ngoan ngoãn, biết chăm lo học hành. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô gái trẻ làm hồ sơ sang Đài Loan du học ngành Dược với mong muốn có thể vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền gửi về hỗ trợ gia đình. My mới chỉ lên đường đi du học được 2 tháng, bao nhiêu ước mơ, dự định còn ở phía trước nhưng tất cả đã khép lại.

Ông bà nội của My đau đớn nhận tin cháu gái không may qua đời nơi xứ người. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Trên báo Tuổi Trẻ Online, ông nội nạn nhân cho biết thêm, khi sang Đài Loan, My được xếp ở ký túc xá của trường. Trong 6 tháng đầu chưa đủ điều kiện đi làm mà phải học những kiến thức cơ bản.

Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, My có gọi điện về cho gia đình, nói rằng đến nhà trọ của một số bạn cùng quê đang lao động ở Đài Loan để liên hoan mừng đợt lễ, cũng là để đỡ nhớ nhà. Ngờ đâu, đó lại là lần cuối ông bà được nói chuyện với cháu gái.

Sau dịp lễ, ông Cường nhận được điện thoại của trường nơi My đang học ở Đài Loan thông báo về việc cô gái rời ký túc xá 3 ngày chưa về, trường cũng không liên lạc được với My. Sau đó, ông tiếp tục nhận được thông tin từ trường về việc cảnh sát phát hiện My tử vong trong ngôi nhà đóng kín cùng 3 người khác.

4 nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khí CO rò rỉ từ bình nóng lạnh. (Ảnh: Taipel Times)

Nghe tin dữ, ông Cường bủn rủn chân tay, đứng không vững. Một lúc sau, cụ ông ngoài 70 tuổi mới gượng dậy được để báo tin cho người thân. Cũng theo nguồn tin trên báo Dân Việt, hoàn cảnh của gia đình My rất khó khăn. Trước đó, gia đình đã phải vay gần 150 triệu đồng để lo thủ tục và sinh hoạt ban đầu cho nữ sinh này đi du học. Gia đình rất mong mỏi sự chung tay của các tổ chức từ thiện và cơ quan chức năng để sớm đưa thi thể nữ sinh về nước.

Đang thực hiện các bước để bàn giao thi thể cho gia đình

Hiện cơ quan chức năng Đài Loan đã thực hiện xong các bước khám nghiệm và xác định cả 4 nạn nhân tử vong do ngạt khí CO rò rỉ từ bình nóng lạnh. Thi thể 4 nạn nhân được đưa về lưu tại nhà tang lễ.

Do các nạn nhân không có người thân tại Đài Loan nên chính quyền tại đây đang thực hiện bước ủy quyền, hoàn thành thủ tục pháp lý rồi sau đó mới cho gia đình đưa đi hỏa táng. Quy trình này thường phải mất thêm 7-10 ngày nữa, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Trước đó khoảng 22 giờ ngày 3/5, cảnh sát Đài Loan phát hiện 4 thi thể công dân Việt Nam gồm 2 nam, 2 nữ tại một phòng trọ ở quận Dương Mai. Trong số 4 nạn nhân có 3 người quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Người còn lại quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

