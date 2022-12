Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Nghệ An

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long tại buổi đến thăm.

Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh.

Phát biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An đón một mùa Giáng sinh đầm ấm, an lành, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công và nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến vui mừng, ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Giám mục Chính toà Giáo phận Vinh, Giám mục phụ tá và đồng bào Công giáo Nghệ An với sự phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng cũng như đã tích cực tham gia vào các cuộc vận động lớn do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đó là phong trào phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường…, qua đó, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương chăm lo cho cuộc sống người dân nói chung, đồng bào công giáo nói riêng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thông tin một số kết quả nổi bất về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tại buổi đến thăm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin một số kết quả nổi bất về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát, kinh tế được phục hồi. Đến nay, về cơ bản 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022 đã hoàn thành vượt mức, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, với uy tín, trách nhiệm cao, các giám mục, linh mục sẽ tiếp tục dẫn dắt các nam, nữ tu sĩ, đồng bào giáo dân vừa thực hiện tốt giáo lý, chấp hành tốt các chính sách, phát luật của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn.

Đại diện các linh mục, tu sỹ và người dân có đạo, Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh Nguyễn Hữu Long trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành trước ngày đại lễ của đồng bào công giáo - Lễ Giáng sinh.

Giám mục Nguyễn Hữu Long bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả trong phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 ở Việt Nam, cũng như những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, Giám mục Giáo phận Vinh tiếp tục tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau đoàn kết xây dụng đất nước ngày càng phát triển.

