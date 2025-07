Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng của hai đơn vị.

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao tiền hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Nghệ An đã trao 450 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ tỉnh. Đây là số tiền do cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh quyên góp, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao chứng nhận cho Công an tỉnh Nghệ An

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các xã miền núi như: Thành Bình Thọ, Con Cuông, Tương Dương, Mỹ Lý, Mường Xén... chịu thiệt hại nặng nề. Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở, cuốn trôi tài sản, hoa màu và làm hư hại cơ sở hạ tầng giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Cùng với việc hỗ trợ về vật chất, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, phương tiện đến các xã trọng điểm để phòng chống mưa lũ, khắc phậu hậu quả thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Việc trao kinh phí hỗ trợ thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh là hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chung tay vì cuộc sống cộng đồng.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn