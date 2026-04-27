Bộ trưởng Quốc phòng Mali bị hạ sát: Đòn giáng mạnh vào Nga?

Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara được gia đình công bố thiệt mạng do cuộc tấn công của lực lượng trực thuộc al-Qaeda - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, đêm 25-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào nhà riêng gần căn cứ quân sự bên ngoài thủ đô Bamako.

Đài RFI của Pháp và hai người thân trong gia đình ông xác nhận thông tin trên ngày 26-4.

Vụ việc xảy ra tại Kati, cách Bamako khoảng 15km về phía bắc, nằm trong khuôn khổ chiến dịch tấn công quy mô lớn do Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) thực hiện. Đây là lực lượng vũ trang hoạt động tại Tây Phi, có liên hệ mật thiết với tổ chức al-Qaeda.

Lực lượng này phối hợp với một nhóm phiến quân do người Tuareg dẫn đầu, tiến hành cuộc tấn công phối hợp được giới phân tích đánh giá là lớn nhất tại Mali trong nhiều năm trở lại đây.

Đợt tấn công còn nhằm vào khu vực gần sân bay Bamako và các địa phương phía bắc gồm Mopti, Sevare, Gao. Chính quyền Mali chưa công bố con số thương vong.

Người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bình luận về vụ việc trên mạng xã hội X: "Tổng thư ký rất quan ngại trước những tin tức về các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm trên khắp Mali. Ông ấy kịch liệt lên án những hành vi bạo lực".

Theo bà Djenabou Cisse, nghiên cứu viên Quỹ Nghiên cứu chiến lược (FRS), nếu được xác nhận, cái chết của ông Camara sẽ là cú sốc lớn với chính quyền quân sự do tướng Assimi Goita lãnh đạo.

Ông Camara là kiến trúc sư trung tâm của chiến lược xích lại gần Nga, đồng thời quay lưng với hợp tác quân sự phương Tây sau hai cuộc đảo chính các năm 2020 và 2021.

Ông Ulf Laessing, phụ trách chương trình Sahel của Quỹ Konrad Adenauer (Đức), nhận định vụ tấn công là "thảm họa" với Nga - bên đang hậu thuẫn chính quyền Mali.

Trong khi đó, Đài Vesti đưa tin lực lượng Africa Corps cùng Vệ binh Tổng thống Mali đang đẩy lùi các cuộc tấn công, ngăn chặn nguy cơ dinh tổng thống bị chiếm đóng, đồng thời xác nhận một số binh sĩ Nga đã bị thương.

Tác giả: Ngọc Đức

