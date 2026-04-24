Cô gái Việt gặp 'Trư Bát Giới' viral khắp MXH

Màn tương tác gây sốt của cô gái Việt và 'Trư Bát Giới' Tình cờ gặp diễn viên Mã Đức Hoa ở Đại học Bắc Kinh, Kim Ngân có cơ hội giao lưu, nhờ ông gửi lời chào tới khán giả Việt Nam.

"Xin chào các bạn khán giả Việt Nam. Tôi là Mã Đức Hoa, người thủ vai Trư Bát Giới trong Tây du ký. Chúng ta từng gặp nhau rồi, tôi từng tới Việt Nam. Tôi biết Việt Nam là một nơi rất tuyệt vời. Người dân Việt Nam đều vô cùng nhiệt tình. Mong rằng tình hữu nghị Việt - Trung của chúng ta mãi mãi vững bền".

Xuất hiện trong video của Ngô Kim Ngân (sinh năm 2005, sinh viên Đại học Bắc Kinh), diễn viên Mã Đức Hoa thân thiện gửi lời chào tới khán giả Việt Nam.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội hôm 23/4, khi nhiều người bày tỏ sự yêu mến với diễn viên Tây du ký phiên bản năm 1986. Không ít bình luận còn thích thú nhắc lại những câu thoại hoặc phân cảnh nổi tiếng gắn liền với nhân vật Trư Bát Giới kinh điển.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Kim Ngân cho biết video được ghi lại vào ngày 14/4, khi diễn viên Mã Đức Hoa được mời đến chia sẻ trong một tiết học của bộ môn "Tây du ký và Văn hóa Trung Quốc" tại Đại học Bắc Kinh.

"Đây là môn bạn tôi đăng ký học. Khi đến đón bạn vào những phút cuối của tiết học, tôi vô tình thấy ông ấy đang chụp hình với sinh viên nên cũng tới xin giao lưu. Nhớ ra phim Tây du ký có rất nhiều người xem ở Việt Nam, tôi nhờ ông ấy gửi lời chào mọi người và ghi lại kỷ niệm, không ngờ lan truyền tới vậy", Ngân kể, nói thêm cô ấn tượng với sự thân thiện, gần gũi của nam diễn viên.

Diễn viên Mã Đức Hoa giao lưu cùng sinh viên Đại học Bắc Kinh.

Vì theo dõi được ít phút, Ngân chỉ kịp nghe một số chia sẻ của diễn viên Mã Đức Hoa về quãng thời gian đóng Tây du ký. Cuối buổi, ông còn cùng một số sinh viên hát lại ca khúc nhạc phim quen thuộc.

"Khi được giao lưu với diễn viên Mã Đức Hoa và nghe ông gửi lời chúc ý nghĩa như vậy, tôi thấy vui và ấm áp", Ngân bày tỏ.

Với Kim Ngân và nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X Việt, Tây du ký phiên bản năm 1986 là một trong những bộ phim quen thuộc của tuổi thơ, được trình chiếu hàng trăm lần trên sóng truyền hình.

Cũng vì theo dõi bộ phim này và nhiều tác phẩm điện ảnh Trung Quốc, Kim Ngân dần nuôi dưỡng sự yêu thích dành cho văn hóa nước này, trong đó có việc theo học chuyên ngành tiếng Trung tại trường THPT chuyên Lào Cai hồi cấp 3.

Kim Ngân hiện là du học sinh tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc.

Năm 2023, Ngân trúng tuyển học bổng chính phủ Trung Quốc (CSC), trở thành sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh danh giá.

"Tại trường tôi, thầy cô thường xuyên mời một số người nổi tiếng có liên quan đến chương trình học tới để giao lưu cùng sinh viên, và diễn viên Mã Đức Hoa là một trong số đó. Hy vọng thời gian tới, tôi có thêm cơ hội được gặp gỡ thêm nhiều nhân vật thú vị ở trường", Ngân chia sẻ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn