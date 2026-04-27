Tranh cãi VAR ở Indonesia khi phòng điều hành bị 'bỏ trống' gây xôn xao

Một tình huống hy hữu liên quan đến công nghệ VAR đã xảy ra trong trận đấu giữa Persiba Balikpapan và PSS Sleman tại Liga 2 Indonesia 2025-2026, làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính minh bạch.

Cụ thể, trận đấu diễn ra vào hôm qua (27-4) và ở khoảng phút 50, trọng tài Naufal Aditya tiến hành xem lại một pha phạm lỗi thông qua hệ thống VAR. Tuy nhiên, trong lúc quá trình kiểm tra đang diễn ra, sóng truyền hình lại bất ngờ hiển thị hình ảnh phòng VAR trống không, khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về tính xác thực của công tác điều hành.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định, nâng mức phạt từ thẻ vàng lên thẻ đỏ đối với cầu thủ Rical Vieri. Quyết định này càng khiến tranh cãi leo thang.

Trước phản ứng từ người hâm mộ, đơn vị tổ chức giải đấu là I.League đã nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức. Theo đó, toàn bộ ê kíp VAR gồm trọng tài VAR, trợ lý VAR và kỹ thuật viên đều có mặt, làm việc bình thường trong suốt trận đấu này.

Phía ban tổ chức khẳng định hình ảnh “phòng VAR trống” chỉ là lỗi kỹ thuật trong quá trình truyền hình, không phản ánh đúng thực tế vận hành.

Chủ tịch điều hành I.League, Ferry Paulus, cũng nhấn mạnh hệ thống VAR vẫn hoạt động đầy đủ, và quyết định của trọng tài được đưa ra dựa trên quá trình kiểm tra hợp lệ.

Dù vậy, sự cố này khiến truyền thông Indonesia và người hâm mộ dấy lên lo ngại về độ tin cậy của khâu truyền hình cũng như tính minh bạch trong việc áp dụng VAR, yếu tố ngày càng có ảnh hưởng lớn đến các quyết định trên sân cỏ.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao động