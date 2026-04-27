Người mẹ anh hùng "hai lần tiễn con đi"

Bên tách trà nóng tỏa khói, ông Võ Văn Hoan - người con trai út của mẹ Nguyễn Thị Thậy - chậm rãi kể lại cuộc đời nhiều hy sinh, chất chứa biết bao nỗi đau thầm lặng của mẹ.

Ông nâng niu mở ra từng kỷ vật, những bức thư gửi mẹ đã ngả màu theo năm tháng nhưng nét chữ vẫn vẹn nguyên, như còn đọng lại bao yêu thương, nhớ mong của những người con. Giọng ông trầm xuống, đọc từng dòng thư một cách chậm rãi, để từng con chữ như sống lại, lan tỏa cảm xúc lặng lẽ mà sâu sắc trong không gian.

Mẹ Nguyễn Thị Thậy sinh năm 1910. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, mẹ Nguyễn Thị Thậy tích cực tham gia hoạt động trong tổ chức phụ nữ của xã. Đến năm 1952, mẹ được tín nhiệm giao nhiệm vụ Tổ trưởng phụ nữ. Cùng chồng là ông Võ Văn Lưu, mẹ nhiều lần tham gia rải truyền đơn, làm công tác tuyên truyền cho cách mạng. Dẫu biết phải đối mặt với hiểm nguy, mẹ vẫn một lòng son sắt, tận tâm với Đảng, với đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mẹ luôn kiên cường lao động sản xuất tại hợp tác xã, nuôi 8 người con khôn lớn. Ngôi nhà nhỏ của mẹ cũng trở thành nơi họp bàn, trao đổi thông tin của các chiến sĩ cách mạng trên địa bàn.

Hình ảnh mẹ Thậy và chồng hồi trẻ.

Ông Võ Văn Hoan chia sẻ thêm một ký ức đặc biệt về mẹ: “Đã có thời gian mẹ phải đi phu phen cho Pháp. Trong những ngày bốc đá làm sân bay Vinh, mẹ tận mắt chứng kiến cảnh thực dân Pháp bóc lột, đày đọa nhân dân ta đến cùng cực. Chính từ những trải nghiệm ấy, mẹ thường kể lại cho chúng tôi nghe những câu chuyện chân thực mà sâu sắc, gieo vào lòng chúng tôi tình yêu nước và lòng căm thù giặc. Những lời dạy của mẹ tuy mộc mạc, ngắn gọn nhưng thấm thía, trở thành bài học quý giá, lặng lẽ nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành qua từng bữa cơm, từng ngày tháng”.

Năm 1946, mẹ tiễn con trai cả - anh Võ Văn Hiến (sinh năm 1928) lên đường nhập ngũ. Anh chiến đấu trên chiến trường Đồng bằng Bắc Bộ, ngày 8-1-1954, anh đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Ninh Bình, trong đội hình Trung đoàn 105, thuộc bộ đội địa phương tỉnh Nam Định. Nỗi đau đầu tiên khắc sâu trong tim mẹ, lặng lẽ mà nhói buốt.

Chân dung liệt sĩ Võ Thanh Hồ - người con trai thứ tư của mẹ Thậy.

Chưa kịp nguôi ngoai, năm 1961, mẹ lại một lần nữa tiễn người con trai thứ tư - anh Võ Thanh Hồ (sinh năm 1941) lên đường ra trận. Anh chiến đấu tại chiến trường Nam Trung Bộ. Ngày 1-9-1966, anh hy sinh tại suối Đa Tượng, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Hai lần tiễn con đi là hai lần mẹ gửi cả trái tim mình theo bước chân con ra trận. Và cũng hai lần, mẹ lặng lẽ đón nhận những tờ giấy báo tử, những vết cắt không lời, cứa sâu vào lòng người mẹ. Nhắc về những mất mát ấy, ông Võ Văn Hoan nhớ lại, mẹ đã từng nghẹn ngào nói: “Chiến tranh thật tàn khốc, đã cướp đi những người con mà mẹ yêu thương nhất. Nhưng vì độc lập, tự do của dân tộc, mẹ sẵn sàng hiến dâng tất cả”. Có những lần, nước mắt như cạn khô khi mẹ cầm trên tay tờ giấy báo tử. Mẹ gói ghém tất cả, gồng mình sống tiếp nuôi dạy chúng tôi khôn lớn.

Một kỷ vật có ý nghĩa hết sức to lớn đối với gia đình ông, là những bức thư của anh Võ Thanh Hồ gửi về cho mẹ, trong đó có bài thơ liệt sĩ viết dành tặng riêng cho mẹ mang tên “Bài thơ gửi mẹ”. Trong đó có đoạn viết:

“Tiếng nói lòng con như sóng biển

Dưới nắng chiều cuồn cuộn trào dâng

Tha thiết bao nhiêu tình phụ mẫu dạt dào

Đã gắn chặt tim con từ thuở bé

... Nhớ giọng ru mẹ ngân mãi giữa đêm trường

... Con nguyện làm sắc đẹp của chồi xanh

Vươn vươn mãi trên cành cây của Đảng

Dòng sông Lam cứ xuôi dòng lai láng

Có lúc đầy cũng có lúc vơi

Nhưng lòng con chỉ có một mà thôi

Vì nhân loại mà con chiến đấu”

Các con của mẹ Thậy bên tấm bằng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của mẹ.

Ghi nhận công lao của mẹ Nguyễn Thị Thậy trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, năm 1979, Đảng, Nhà nước đã tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. Năm 1997, mẹ Nguyễn Thị Thậy qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình và bà con quê hương. Năm 2021, mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tác giả: Hoàng Trung - Trà My



