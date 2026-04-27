Day dứt của người làm chết chồng sau buổi tiệc khai trương

Những ngày cuối tháng 4, trong căn nhà thuê ở phường An Xuyên, bà Nhị, 41 tuổi, tất bật dọn hàng cá đồng sau một ngày buôn bán. Công việc này được bà duy trì nhiều năm qua để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình từ sau biến cố.

"Cuộc đời mình nhiều vất vả", bà nói. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, bà một mình nuôi hai con ăn học. Hiện con trai đang học năm cuối đại học, con gái học lớp 12. Mỗi tháng, riêng chi phí học hành của hai con đã gần 10 triệu đồng, chưa kể sinh hoạt phí và chăm lo cho cha mẹ lớn tuổi.

Năm 2022, bà kết hôn với ông Võ Văn Đáng (46 tuổi). Hai vợ chồng đi thu mua cá đồng rồi thuê nhà tại trung tâm Cà Mau buôn bán. Cuộc sống dần ổn định, cả hai cùng lo cho các con riêng của mỗi người. Hạnh phúc kéo dài hơn hai năm thì biến cố xảy ra.

Bà Phạm Hồng Nhị hằng ngày chạy xe hơn 40 km từ quê lên thành phố để bán cá đồng. Ảnh: An Minh

Sai lầm trong buổi tiệc khai trương

vợ chồng bà tổ chức tiệc mừng khai trương tại nhà thuê ở phường An Xuyên. Trong buổi tiệc, bà Nhị có uống bia. Khoảng 19h cùng ngày, sau khi tiệc kết thúc, bà điều khiển xe máy chở chồng về nhà ở ấp 4, xã Đá Bạc.

Trên đường đi, bà không làm chủ tay lái, xe lấn sang phần đường ngược chiều rồi va vào gốc cây bên lề. Tai nạn khiến ông Đáng chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ. Bà Nhị bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và xuất viện ngày 24/9/2024. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của bà là 20,9 mg/100 ml, thuộc mức vi phạm thấp nhất (trên 0 đến 50 mg/100 ml máu).

"Hôm đó, ban đầu tôi từ chối uống bia, sau đó uống với bạn bè hai lon. Tôi nghĩ mình còn tỉnh táo, đường quen nên không sao. Không ngờ chỉ một quyết định sai lại gây hậu quả quá lớn", bà Nhị nói, giọng buồn rượi.

Sau tai nạn, bà bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự. May mắn được tại ngoại, bà một mình gánh vác gia đình. Để bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho 3 con riêng của chồng, bà phải vay mượn, cầm cố nhà. Đến nay, bà còn nợ hơn 200 triệu đồng.

Tại phiên sơ thẩm ngày 13/4, bà thừa nhận toàn bộ hành vi, bày tỏ ăn năn hối hận, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại cũng xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo.

TAND khu vực 3 - Cà Mau xác định bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường 148 triệu đồng; có ông nội là người có công với cách mạng; đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ. Từ đó, tòa tuyên phạt bà Nhị 18 tháng tù giam

Lời xin giảm án từ gia đình chồng

Luật sư Quách Trọng Phú, người bào chữa cho bị cáo, cho rằng bà Nhị phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, đã khắc phục phần lớn hậu quả và đủ điều kiện xem xét án treo.

Cả bị cáo và phía bị hại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ông Võ Văn Biên, cha ruột của chồng bà Nhị, cho rằng bản án dành cho con dâu là quá nghiêm khắc. Việc gây ra cái chết cho chồng là ngoài ý muốn và Nhị đã nhận thức được hành vi của mình. Gia đình ông mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để Nhị có điều kiện lo cho con, cha mẹ.

"Nếu tôi đi tù, hai con có lẽ phải nghỉ học", bà Nhị nghẹn ngào. Có lúc tuyệt vọng, bà từng nghĩ đến việc buông xuôi, nhưng nghĩ đến con cái và cha mẹ già, bà tự nhủ phải tiếp tục cố gắng.

Tác giả: An Minh

Nguồn tin: vnexpress.net