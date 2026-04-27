Phá án lúc 2 giờ sáng, công an bắt kẻ gây án nguy hiểm

Ngày 27-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt thành công đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hà Trung (Thanh Hóa).

Cù Văn An, kẻ gây án nguy hiểm ở Quảng Ninh, đã bị tóm gọn khi lẩn trốn ở Thanh Hóa. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, Cù Văn An (SN 1993; ngụ phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), là lao động tự do, không có nơi ở cố định, đã bỏ vợ và ít liên lạc với gia đình.

Từ tháng 1-2025 đến nay, An làm thuê sơn công trình ở phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình làm việc, An có mâu thuẫn với anh N.Đ.C. (ngụ xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Khoảng 11 giờ ngày 24-4, tại phòng trọ của anh C., An đã sử dụng 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả, dài khoảng 15 cm) đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, An nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng có biểu hiện côn đồ, manh động, có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội, nên sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai lực lượng, tổ chức rà soát, khoanh vùng, truy xét đối tượng.

Cù Văn An tại cơ quan điều tra

Chỉ sau hơn 16 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, lực lượng công an đã phát hiện Cù Văn An đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề (xã Hà Trung).

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, Công an 2 tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 25-4, tổ công tác đã đột kích khống chế, bắt giữ Cù Văn An khi đang lẩn trốn tại 1 nhà dân.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động