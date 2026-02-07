Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung Quốc

Đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc vào sáng nay

Sau hành trình bay, vào khoảng 15h cùng ngày, toàn đội đã có mặt tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Thâm Quyến. Ngay trong buổi chiều đầu tiên đặt chân tới Trung Quốc, các cầu thủ đã bước vào buổi tập làm quen, đánh dấu khởi đầu cho giai đoạn tập huấn quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển.

Buổi tập đầu tiên chủ yếu tập trung vào việc giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thời tiết, mặt sân cũng như môi trường tập luyện mới tại Thâm Quyến. Ban huấn luyện chú trọng các bài vận động nhẹ, kết hợp điều chỉnh nhịp sinh hoạt sau chuyến di chuyển dài, qua đó bảo đảm thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ trước khi bước vào các buổi tập chuyên sâu.

Đây được xem là bước khởi động cần thiết, tạo nền tảng cho việc nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và tăng cường sự gắn kết trong đội hình.

Đội tuyển nữ đã có buổi tập đầu tiên tại Trung Quốc

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Thâm Quyến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc vào các ngày 10.2 và 13.2. Những trận giao hữu này được đánh giá có ý nghĩa chuyên môn quan trọng, không chỉ giúp các cầu thủ cọ xát với đối thủ hàng đầu châu lục mà còn là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra phong độ, đánh giá lực lượng hiện có và rà soát các phương án chiến thuật.

Thông qua các trận đấu thử nghiệm, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự sẽ có thêm cơ sở để điều chỉnh đội hình, lối chơi, cũng như xác định những nhân tố phù hợp cho từng vị trí, hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm giải đấu chính thức. Đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong môi trường có cường độ cao.

Chuyến tập huấn tại Thâm Quyến được xác định là một bước đi quan trọng trong lộ trình hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt tại đấu trường châu Á của đội tuyển nữ Việt Nam. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ tập luyện tại đây từ ngày 7 đến 14.2, trước khi trở về tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.

Tác giả: Mỹ Trang

Nguồn tin: baovanhoa.vn