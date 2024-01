Đôi tình nhân mới lớn và kế hoạch giăng bẫy giết người, cướp của

Tổng hợp các dữ liệu thu thập được cùng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, trinh sát xác định trong thời gian xảy ra vụ án có một số người qua lại hiện trường, nhưng có Nguyễn Thành Thông (sinh năm 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (sinh năm 2006, cùng tại tỉnh An Giang) tạm trú TP Thuận An, tỉnh Bình Dương là đối tượng nghi vấn nhất. Ngay lập tức, trinh sát tìm đến địa chỉ mà hai đối tượng thuê trọ, xác định cả hai đi đâu từ nửa đêm hôm trước không thấy về, gọi điện thoạt theo số ghi trong hợp đồng thuê phòng cũng tắt máy. (Ảnh minh họa, nguồn Internet