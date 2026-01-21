Đói đến mấy cũng đừng ăn những thứ này khi bụng rỗng, cực hại sức khỏe

Các loại quả có vị chua

Các loại trái cây họ cam quýt chứa hàm lượng axit hữu cơ rất cao. Khi bụng đói, lượng axit này kết hợp với axit dịch vị có sẵn trong dạ dày sẽ làm tăng áp lực lên niêm mạc, gây ra cảm giác ợ chua, nóng rát và đau quặn. Về lâu dài, thói quen này chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến viêm loét dạ dày và trào ngược thực quản.

Cà phê và trà đặc

Uống cà phê hoặc trà đặc khi chưa ăn gì sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hơn, gây tổn thương lớp màng nhầy bảo vệ. Bên cạnh đó, chất caffein nạp vào lúc đói dễ làm bạn rơi vào tình trạng "say trà" hoặc "say cà phê" với các triệu chứng như tim đập nhanh, chóng mặt, run tay chân và cảm giác lo lắng bồn chồn.

Các loại nước uống có ga

Nước ngọt có ga chứa lượng lớn axit và khí CO2. Khi dạ dày trống rỗng, khí ga sẽ làm dạ dày bị giãn nở đột ngột, gây đầy hơi, khó tiêu và buồn nôn. Hơn nữa, lượng đường cao trong các loại nước này khi đi vào cơ thể lúc đói sẽ làm đường huyết tăng vọt, gây áp lực lên tuyến tụy và không hề tốt cho quá trình chuyển hóa.

Thực phẩm cay nóng

Ăn đồ cay khi đói là "cực hình" đối với dạ dày. Các chất kích thích như capsaicin trong ớt sẽ tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc dạ dày, gây kích ứng mạnh và đau rát. Thói quen này không chỉ phá hủy hệ tiêu hóa mà còn làm tăng nguy cơ bị chuột rút dạ dày và khiến các vết loét có sẵn trở nên nghiêm trọng hơn.

Sữa

Nhiều người có thói quen uống một ly sữa để thay bữa sáng khi đang vội, nhưng đây là cách dùng sai lầm. Khi đói, dạ dày sẽ co bóp mạnh và đẩy sữa xuống ruột non rất nhanh, khiến các dưỡng chất (đặc biệt là protein) không kịp phân giải và hấp thụ. Để tận dụng tối đa dinh dưỡng, bạn nên ăn kèm sữa với các thực phẩm chứa tinh bột như bánh mì hoặc ngũ cốc.

Đồ uống lạnh hoặc kem

Vào buổi sáng hoặc khi đang đói sau khi tập thể dục, việc nạp đồ uống đá lạnh hoặc kem sẽ khiến dạ dày bị co thắt đột ngột. Điều này gây cản trở quá trình lưu thông máu và tiêu hóa, dẫn đến các cơn đau bụng cấp tính hoặc rối loạn tiêu hóa. Tốt nhất, hãy bắt đầu ngày mới hoặc xoa dịu cơn đói bằng một ly nước ấm để đánh thức hệ tiêu hóa nhẹ nhàng.

Để bảo vệ hệ tiêu hóa khi bụng rỗng, bạn nên ưu tiên các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết ổn định như bánh mì nguyên cám, khoai lang, trứng luộc hoặc cháo yến mạch. Những lựa chọn này không chỉ cung cấp nguồn năng lượng bền vững mà còn ngăn ngừa kích ứng niêm mạc dạ dày. Đối với trái cây, hãy ưu tiên các loại quả có tính kiềm hoặc ít axit như đu đủ chín, táo và bơ để bổ sung vitamin và chất xơ một cách dịu nhẹ nhất.

