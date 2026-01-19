Muốn giảm cân nhưng vẫn ăn tinh bột? Đừng bỏ qua 6 thực phẩm này

Khoai lang

Khoai lang là nguồn tinh bột giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. So với cơm trắng, khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Thực phẩm này còn cung cấp vitamin A, C, B6 và nhiều chất xơ, giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn.

Nhờ vừa cung cấp năng lượng, vừa hạn chế tích tụ mỡ thừa, khoai lang được xem là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn giảm cân.

Yến mạch

Yến mạch chứa khoảng 66% tinh bột nhưng lại rất giàu beta-glucan - một loại chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và ổn định đường huyết. Ngoài ra, beta-glucan còn giúp giảm cholesterol, hạn chế kháng insulin và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh tinh bột, yến mạch còn cung cấp protein và chất xơ, rất thích hợp dùng cho bữa sáng của người muốn duy trì cân nặng hoặc giảm mỡ.

Giảm cân không cần cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, mà quan trọng là ăn đúng cách, đúng lượng

Gạo lứt

Gạo lứt giữ nguyên lớp cám và mầm nên giàu chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất thiết yếu. Gạo lứt giúp duy trì mức năng lượng ổn định hơn so với gạo trắng, từ đó hạn chế cảm giác đói và giảm nguy cơ ăn vặt - yếu tố thường dẫn đến tăng cân.

Quinoa (diêm mạch)

Quinoa là loại hạt giàu tinh bột nhưng đồng thời cung cấp lượng lớn protein, chất xơ và khoáng chất. Nhờ chỉ số đường huyết thấp, quinoa giúp kiểm soát insulin, hỗ trợ quá trình giảm cân trong khi vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng cho cơ thể.

Khoai tây nướng hoặc hấp

Khoai tây là nguồn tinh bột quen thuộc, phù hợp với người đang giảm cân nếu được chế biến đúng cách. Khi hấp hoặc nướng nguyên vỏ, khoai tây giữ lại nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế tăng đường huyết. Ngược lại, khoai tây chiên hoặc chế biến nhiều dầu mỡ sẽ làm tăng calo và giảm lợi ích sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một củ khoai tây trung bình cung cấp khoảng 110 calo và 2 gam chất xơ, đồng thời giàu vitamin B, vitamin C và kali, giúp bổ sung dinh dưỡng mà không vượt quá nhu cầu năng lượng hàng ngày.

Các loại đậu

Dù thuộc nhóm tinh bột, các loại đậu lại rất giàu chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất như kali, magie, axit folic. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, đậu giúp no lâu, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.

Việc tăng cường các loại đậu trong khẩu phần ăn không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn hỗ trợ giảm cholesterol, ổn định đường huyết và cải thiện sức khỏe đường ruột. Các loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ hay chickpeas đều có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp với người đang ăn kiêng.

Lưu ý khi ăn tinh bột để giảm cân

Khi bổ sung tinh bột trong chế độ giảm cân, cần ưu tiên các loại tinh bột nguyên cám, hấp thụ chậm và giàu chất xơ. Nên hạn chế tinh bột tinh chế như gạo trắng, mì trắng, bánh mì trắng hay ngũ cốc ít chất xơ, bởi những thực phẩm này dễ làm tăng đường huyết nhanh và không tạo cảm giác no lâu.

Ngoài ra, tinh bột dù “tốt” cũng cần được sử dụng với lượng vừa phải. Trong mỗi bữa ăn, nên cân đối giữa tinh bột chậm, protein và chất béo lành mạnh để vừa đảm bảo năng lượng, vừa hỗ trợ giảm mỡ và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV