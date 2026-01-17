Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa công bố các quyết định về công tác tổ chức, điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo quyết định số 01/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm ông Bùi Đức Lập, dược sĩ, Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Bùi Đức Lập, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: Trần Minh

Trước đó, công tác tổ chức và nhân sự tại Cục An toàn thực phẩm được Bộ Y tế rà soát, chấn chỉnh sau một số vụ việc vi phạm liên quan đến cựu lãnh đạo và cán bộ của đơn vị này.

Tại quyết định số 56/QĐ-BYT, bà Đặng Quỳnh Thư- bác sĩ, Trưởng phòng Quy mô Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dân số, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng ký quyết định số 36/QĐ-BYT bổ nhiệm bà Lương Mai Anh, là PGS-TS-BS; Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo- giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa quốc gia; và quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Hà, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa quốc gia, cùng thời hạn 5 năm.

Lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng các cá nhân nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi lời chúc mừng các đồng chí được Đảng ủy Bộ Y tế, lãnh đạo bộ tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ.

Bộ trưởng đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, Cục Dân số và Hội đồng Y khoa quốc gia phát huy tối đa năng lực, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo đơn vị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động bắt nhịp xu thế, khai thác hiệu quả tiềm năng trí tuệ và kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế.

Tác giả: N.Dung - H.Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động