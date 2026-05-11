Keito Nakamura, hung thần của ĐT Việt Nam, lập kỳ tích ở Ligue 2

Keito Nakamura ghi 4 trong 5 bàn cho Reims

Bị dẫn trước 0-2 từ sớm, Reims đã tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Nakamura lần lượt lập công ở các phút 39, 49, 61 và 76, khép lại mùa giải với 14 bàn thắng cùng 2 kiến tạo tại Ligue 2. Cú poker này cũng giúp anh trở thành cầu thủ Nhật Bản thứ hai ghi bốn bàn trong một trận đấu tại châu Âu mùa này, sau Ayase Ueda (Feyenoord).

Ở bình diện Ligue 1, Nakamura cũng là cầu thủ đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu kể từ sau khi Jean-Philippe Krasso làm được điều này vào tháng 8/2022. Tiền đạo người Nhật Bản nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với số phiếu vượt trội so với người xếp thứ hai.

Tuy nhiên, điều đáng nói là Nakamura dù tỏa sáng rực rỡ như vậy song vẫn bị các CĐV của Reims la ó huýt sáo. Không chỉ là trong lúc khởi động trước trận mà cả sau khi trận đấu đã khép lại với chiến thắng cho Reims và 4 bàn cho Nakamura. Lý do là các CĐV không hài lòng với phong độ phập phù mà Nakamura đã thể hiện xuyên suốt cả mùa giải. Chính sự phập phù đó là một trong những lý do Reims chỉ về thứ sáu, do đó không có mặt trong nhóm đá play-off thăng hạng.

Một lý do khác khiến các CĐV không còn ủng hộ Nakamura là việc anh từng công khai ý định ra đi. Tiền đạo người Nhật từng được liên hệ với các CLB tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và nhiều nơi khác. Giá trị chuyển nhượng của anh hiện vào khoảng 9 triệu euro.

Với hợp đồng còn thời hạn tới năm 2028, Reims vẫn nắm lợi thế đáng kể trên bàn đàm phán. Nhưng việc tiếp tục phải thi đấu ở giải Ligue 2 khiến họ khó giữ chân Nakamura, chân sút hàng đầu của họ trên mọi đấu trường trong 3 mùa giải vừa qua (30 bàn).

Bàn thân Nakamura muốn sớm quyết định tương lai để yên tâm chuẩn bị cho World Cup 2026. Tính đến đầu năm 2026, Nakamura đã có 24 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản và ghi 10 bàn thắng. Anh là tác giả của cú solo rồi sút tung lưới đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1/2024.

Trong bối cảnh đội tuyển hướng tới World Cup 2026, anh vẫn được xem là một phương án quan trọng trong đội hình của HLV Hajime Moriyasu.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: bongdaplus.vn