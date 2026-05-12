Argentina loại hàng loạt cựu binh ở World Cup 2026

Dybala bị gạch tên khỏi World Cup 2026.

Một trong những cái tên bị loại gây chú ý là tiền đạo Paulo Dybala. Chân sút này mất cơ hội thi đấu tại World Cup 2026 vì liên tiếp gặp chấn thương trong màu áo AS Roma. Dù từng thực hiện thành công quả luân lưu trong trận chung kết gặp Pháp tại World Cup 2022, Dybala vẫn dần thất thế trong cuộc cạnh tranh trên hàng công.

Hai cái tên khác cũng bị gạch tên là Angel Correa và Juan Foyth. Correa không còn được chú ý sau khi chuyển sang thi đấu tại Mexico, còn Foyth phải chia tay World Cup 2026 vì chấn thương gót chân gặp phải hồi đầu năm. Những sự vắng mặt này cho thấy Argentina đang bước vào một chương mới sau thời kỳ hoàng kim tại Qatar 2022.

Bên cạnh đó, bộ đôi thủ môn Franco Armani và tiền vệ Alejandro Gomez cũng không còn được trao cơ hội. Cả hai chưa trở lại thi đấu cho đội tuyển trong những năm qua.

Sự vắng mặt của Angel Di Maria cũng để lại nhiều tiếc nuối. Ngôi sao 38 tuổi trước đó tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau chức vô địch Copa America 2024. Di Maria là nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên thành công của HLV Lionel Scaloni, đặc biệt với bàn thắng đáng nhớ vào lưới tuyển Pháp ở trận chung kết World Cup 2022.

Ngoài những sự vắng mặt kể trên, Argentina vẫn sở hữu đầy đủ dàn hảo thủ để hướng đến mục tiêu bảo vệ cúp vàng World Cup vào tháng tới, với những cái tên như Lionel Messi, Julian Alvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez hay Emiliano Martinez.

Tại World Cup 2026, tuyển Argentina nằm chung bảng với Algeria, Áo và Jordan.

Tác giả: Duy Luân

