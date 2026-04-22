HLV Park Hang-seo dự World Cup 2026

Ông Park hiện giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, trực tiếp phụ trách các vấn đề liên quan đến đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị cho Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cựu HLV trưởng ĐTVN Park Hang-seo

Theo đó, nhiệm vụ của cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo gắn chặt với hành trình của đội tuyển Hàn Quốc hướng tới World Cup 2026, giải đấu sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Ông không trực tiếp huấn luyện mà đóng vai trò điều phối, hỗ trợ ban huấn luyện và đảm bảo sự ổn định trong toàn đội.

Dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng của Park Hang-seo đã xuất hiện từ đợt FIFA Days tháng 3 vừa qua. Khi đó, ông được giao nhiệm vụ trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc trong loạt trận giao hữu quốc tế gặp Bờ Biển Ngà và Áo. Đây được xem là bước thử nghiệm quan trọng trong quá trình hoàn thiện bộ máy nhân sự của bóng đá Hàn Quốc trước thềm World Cup.

Vai trò của ông Park vẫn nhận được đánh giá tích cực. Ông được xem là cầu nối quan trọng giữa các bộ phận, giúp duy trì sự gắn kết nội bộ và ổn định tâm lý cầu thủ trong giai đoạn chuẩn bị nhiều áp lực.

Uy tín của Park Hang-seo tại Hàn Quốc không phải điều mới mẻ. Ông từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002, nơi đội tuyển Hàn Quốc tạo nên kỳ tích khi lọt vào bán kết. Trải nghiệm ở giải đấu năm đó mang lại cho ông nền tảng vững chắc về cách vận hành một đội tuyển tại sân chơi đỉnh cao.

Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết với HLV trưởng Hong Myung-bo cũng giúp Park Hang-seo có thêm vai trò trong bộ máy hiện tại. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý, hiểu biết chuyên môn và uy tín cá nhân giúp ông trở thành lựa chọn phù hợp trong chiến dịch World Cup sắp tới.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn