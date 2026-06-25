Độc lạ ngôi làng không đón khách du lịch vào ngày Chủ nhật để dân nghỉ ngơi

Ngôi làng Mawlynnong thuộc bang Meghalaya ở Ấn Độ.

Mawlynnong - ngôi làng nhỏ thuộc bang Meghalaya ở vùng đông bắc Ấn Độ với khoảng 600 cư dân, đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng trong nhiều năm qua. Ngôi làng thu hút du khách vì cảnh quan sạch sẽ, những con phố không rác thải, thùng rác bằng tre có ở nhiều nơi và lối sống thân thiện với môi trường.

Năm 2015, Thủ tướng Ấn Độ Shri Narendra Modi cũng xác nhận rằng, Mawlynnong là ngôi làng sạch nhất vùng Meghalaya và là ngôi làng kiểu mẫu của cả quốc gia. Tháng 5/2016, trong buổi lễ chúc mừng cho những thành công của tân chính phủ, ông Modi một lần nữa nhấn mạnh rằng làng Mawlynnong là nơi sạch nhất châu Á. Với danh hiệu ấy, Mawlynnong dần trở thành cái tên huyền thoại và là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Ngôi làng Mawlynnong với những con phố sạch sẽ, không rác thải. Ảnh: WikimediaCommons/Palkyi.

Mỗi góc phố đều được người dân địa phương chăm sóc cẩn thận, không chút rác bẩn. Người dân địa phương hạn chế sử dụng nhựa. Từ trẻ em đến người già đều tham gia giữ gìn vệ sinh đường phố.

Mawlynnong chỉ có khoảng 90 gia đình với gần 600 người dân, tạo thành một cộng đồng khép kín. Mặc dù không lớn nhưng ở đây có đầy đủ tiện nghi như nhà thờ, trường học... và con người cũng có cách sống rất riêng.

Theo anh Shishir Adhikari, một hướng dẫn viên du lịch, thói quen dọn vệ sinh của người dân Mawlynnong bắt đầu từ sau đợt bùng phát dịch tả hơn 130 năm về trước. Khi đó, dân làng được kêu gọi don dẹp về sinh đường phố để hạn chế sự lây lan của bệnh dịch, cùng với sự hỗ trợ của những nhà truyền giáo bên Thiên Chúa giáo. "Chúng tôi học cách dọn vệ sinh từ ông cha chúng tôi; rồi chúng tôi truyền những kỹ năng đó cho con cái, và tụi nhỏ sẽ lại tiếp tục truyền cho thế hệ sau", chị Sara Kharrymba nói. Nói cách khác, dọn vệ sinh làng xã là một truyền thống lâu đời ở Mawlynnong.

Khung cảnh ở ngôi làng Mawlynnong.

Người dân trong làng đa số là người Khasi. Mawlynnong duy trì được một môi trường sống lý tưởng lâu như vậy chính là nhờ sự đồng lòng của cả cộng đồng. Mỗi buổi sáng, tất cả trẻ em trong làng đều cầm chổi quét đường trước khi đến trường. Các em cũng chính là những người chịu trách nhiệm dọn sạch các sọt rác bằng tre và phân loại chúng thành rác hữu cơ, nhựa tái sử dụng và rác có thể đốt được.

Người Khasi ở đây đã duy trì môi trường xung quanh họ qua nhiều thế hệ, từ rất lâu trước khi khách du lịch bắt đầu xuất hiện. Mỗi hộ gia đình đều có trách nhiệm dọn dẹp khu vực trước nhà mình và thay phiên nhau quét dọn các lối đi chung, khu vực chung.

Ngôi làng yên bình ngày càng trở nên đông đúc với những lượt khách du lịch. Trong mùa cao điểm, mỗi ngày ngôi làng đón khoảng 1.000 du khách, theo The World.

Năm 2026, tỷ phú Anand Mahindra gọi ngôi làng là "hình mẫu cho phần còn lại của Ấn Độ" trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Ông Baba Shinde, một du khách đến từ Mumbai, chia sẻ rằng ai cũng nên học hỏi từ sự sạch sẽ và kỷ luật của Mawlynnong. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc duy trì tiêu chuẩn như vậy ở các đô thị lớn là điều "gần như không thể".

Nhưng rắc rối đã âm ỉ ở thiên đường này nhiều năm nay khi cuối tuần, du khách kéo đến bằng xe buýt và bật nhạc ầm ĩ. Lệnh cấm sử dụng nhựa trở nên khó thực thi.

Ngôi làng Mawlynnong không đón khách du lịch vào Chủ nhật. (Nguồn: Wikipedia).

Hiện tại, sau hơn 25 năm là một trong những điểm đến được yêu thích nhất ở Ấn Độ, ngôi làng Mawlynnong đang bước vào giai đoạn chuyển mình.

Kể từ tháng 1/2026, cơ quan chức năng đã đưa ra quy định không đón khách vào ngày Chủ nhật - ngày thu hút đông đảo du khách nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất.

Giờ đây, với người dân trong làng, họ từ bỏ thu nhập từ du lịch để có được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống. Họ muốn được nghỉ ngơi, bên gia đình vào ngày Chủ nhật.

Tác giả: Hương Giang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn