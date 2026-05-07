Thái Lan siết quản lý khách du lịch nước ngoài sau loạt vụ quan hệ tình dục nơi công cộng

Du khách nước ngoài tham gia lễ hội té nước trên đường Khao San, một điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok, trong dịp Tết cổ truyền của Thái Lan ngày 14-4 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 7-5, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết du khách có những "hành vi không phù hợp" sẽ bị truy tố vì tội "đi ngược lại với văn hóa tốt đẹp của Thái Lan".

Tuyên bố được đưa ra sau vụ việc xảy ra tối 5-5 trên đảo Phuket ở miền nam Thái Lan, khi một cặp đôi bị phát hiện thực hiện hành vi tình dục trong xe tuk-tuk tại một khu vực du lịch nổi tiếng.

Nhà chức trách cho biết đang tiến hành thu hồi thị thực của một người đàn ông gốc Tây Ban Nha 41 tuổi và người phụ nữ Peru 43 tuổi, đồng thời trục xuất và đưa hai người vào danh sách cấm nhập cảnh.

Theo tuyên bố của chính phủ, cặp đôi đã thừa nhận hành vi và bị truy tố theo luật về hành vi khiếm nhã nơi công cộng.

Tại Thái Lan, hành vi khỏa thân hoặc quan hệ tình dục nơi công cộng có thể bị phạt tới 5.000 baht (khoảng 155 USD).

Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết đợt siết chặt này nhằm bảo vệ các giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước.

Chính quyền cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra các địa điểm giải trí.

Hãng tin AFP đánh giá dù Thái Lan nổi tiếng là điểm đến du lịch "có nhiều dịch vụ tình dục", đất nước này vẫn còn khá bảo thủ, nơi các hành vi thể hiện tình cảm nơi công cộng thường không được chấp nhận.

Tuy nhiên nước này đã hợp pháp hóa cần sa vào năm 2022, và là điểm đến phổ biến với dân "du lịch bụi" cùng du khách trẻ nhờ các lễ hội bãi biển sôi động.

Tháng trước, một cặp đôi người Pháp đã bị bắt và trục xuất sau khi một video ghi lại cảnh họ quan hệ tình dục trên bãi biển Phuket lan truyền rộng rãi trên mạng, AFP dẫn thông tin từ truyền thông địa phương.

Trước đó, một cặp đôi người Pháp khác cũng bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh và thu hồi thị thực sau khi video ghi lại cảnh họ quan hệ tình dục trong xe tuk-tuk ở Phuket gây phẫn nộ trên mạng.

Chính phủ Thái Lan cho biết nước này kỳ vọng đón khoảng 33,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tăng so với gần 33 triệu lượt khách năm 2025.

Du lịch là ngành đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Thái Lan, nhưng lượng khách quốc tế đến nước này vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch COVID-19.

Theo số liệu của Bộ Du lịch Thái Lan, lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 4 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng lượng khách từ châu Âu giảm gần 16% trong tháng này.

Tác giả: THANH HIỆP

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ