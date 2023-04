Độc đáo ốc móng rồng, nhiều người lùng ăn ở Khánh Hòa

Ốc móng rồng (tên khác là ốc móng quỷ hay ốc bàn tay quỷ) thực chất là một loại hàu sống tự nhiên ở biển mà không thể nuôi. Loại ốc này thường sống bám trên những tảng đá ven biển và chỉ những vùng biển sạch mới xuất hiện.

Ở Nha Trang, rất hiếm khi xuất hiện loại ốc này. Nhiều quán hải sản dọc đường Xóm Cồn, đường Cù Lao Trung, đường Nguyễn Văn Linh cũng rất ít người biết đến loại hải sản quý hiếm ấy.

Ốc móng rồng hấp gừng

Ông Nguyễn Văn Hùng (một chủ quán hải sản đường Xóm Cồn) cho biết loại ốc này rất hiếm, muốn ăn phải đặt trước cả tháng trời vì người thợ lặn phải kiếm được ổ ốc, ghim tọa độ nơi sinh sống. Đợi khi nào số lượng đủ nhiều khoảng 3, 4 kg mới đi lấy về.

Ốc móng rồng có 2 phần, phần trên rất mọng nước, có hình bàn tay với nhiều móng vuốt. Chính vì vậy, người dân gọi là ốc móng rồng hoặc ốc bàn tay quỷ.

Phần dưới khá ngọt, khi tách ra, ốc có vị thanh, mát. Khi ăn ốc, người ta thường hấp gừng, sả, ớt chấm với mắm gừng hoặc mắm hải sản.

Hình dáng kỳ lạ như móng vuốt của loài bò sát

Theo tìm hiểu trên thế giới, vùng biển ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xuất hiện nhiều loài ốc này nhưng thường ở vùng biển xa, nhiều đá nên để đánh bắt được ốc móng rồng là công việc khó khăn và nguy hiểm.

Mê mẩn đặc sản gỏi ốc bươu chợ Cồn

Để bắt được những con ốc này, người thợ phải đi tàu ra biển rồi lặn dọc các tảng đá để cạy các con ốc bám chặt trên đó.

Do việc đánh bắt vô cùng khó khăn nên giá thành của ốc móng rồng rất cao, lên tới 200-300 euro/kg (khoảng hơn 5 triệu đồng tới gần 8 triệu đồng/kg). Người châu Âu vô cùng yêu thích loại thực phẩm này và xem đây như một loại hải sản cao cấp bởi chúng có giá trị dinh dưỡng rất cao.

Ở Trung Quốc, có loại ốc với hình dáng tương tự gọi là ốc cổ ngỗng cũng có giá tới 900 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng).

Ốc móng rồng - ốc móng quỷ ở Nha Trang- Review món ăn

Ở Khánh Hòa, ốc móng rồng được phát hiện ở khu vực đảo nhiều đá ở vịnh Vân Phong. Phát hiện nhiều nhất là khu vực biển Khải Lương (xã Vạn Thạnh). Muốn đến được đây người dân phải đi tàu.

Người đi bắt ốc phải mang bảo hộ vì loại ốc này thường nằm ở các kẽ đá, phải bơi dọc bờ đá để tìm nên rất nguy hiểm, dễ bị sóng đánh dập vào gành đá. Ốc thường bám thành 1 chùm khoảng 3-5 con một/ chùm.

Tại Nha Trang, loai ốc này cũng khó có giá cụ thể vì các nhà hàng hiếm khi nhập được. Nhiều nhà hàng cho biết có thể bán với giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu/kg hoặc chỉ dùng để đãi bạn ở những sự kiện đặc biệt.

