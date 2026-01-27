Đoạt nhiều giải thưởng, Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh có gì đặc biệt?

Trong buổi ra mắt bộ phim Mùi Phở mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ Bảo tàng Đạo Mẫu của ông đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế. Ảnh: FBNV
Nam nghệ sĩ cho biết, giải của Anh hồi tháng 6/2025 và sắp tới có giải của Áo. Ảnh: FBNV
Trước đó, khi mới hoàn thiện, Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh lọt vào top những công trình kiến trúc xuất sắc nhất thế giới năm 2023 do tạp chí kiến trúc danh tiếng Domus bình chọn. Ảnh: FBNV
Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh được xây dựng tại huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội, rộng hơn 5.000m2. Ảnh: FBNV
Để tạo nên công trình này, nam nghệ sĩ đã sử dụng 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ mua từ 500 nhà dân khắp cả nước. Ảnh: FBNV
Bảo tàng đạo Mẫu của Xuân Hinh nằm giữa vườn cây ăn quả 50 năm tuổi, khiến cho tổng thể ngôi nhà rất gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Các khu vực chính gồm phòng thờ các tổ mẫu, phòng thờ tam tòa thánh mẫu, phòng trưng bày hiện vật, linh từ Uống nước nhớ nguồn. Ảnh: FBNV
Phòng trưng bày có nhiều bức tranh liên quan đạo Mẫu, hoành phi câu đối, khăn áo, chiếu nằm thời xưa. Ảnh: FBNV
Tại một góc bảo tàng, nghệ sĩ đặt chiếc xe kéo - đạo cụ trong vở Người ngựa, ngựa người. Ảnh: FBNV
Trong khuôn viên, Xuân Hinh đào ao, đặt nhiều chum cổ. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, nghệ sĩ cũng xây thêm khu nhà ở, phòng bếp, phục vụ nhu cầu riêng của gia đình. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn