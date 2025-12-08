Chiếc Cub 50cc của nghệ sĩ Xuân Hinh: Giản dị và khác biệt

Lựa chọn giản dị giữa cơ ngơi bề thế

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh, một trong những tên tuổi lớn của làng giải trí Việt Nam, thường được bắt gặp di chuyển trên một chiếc xe máy số mang phong cách hoài cổ. Dù sở hữu khối tài sản đáng nể, bao gồm một biệt phủ rộng 5.000 m² tại ngoại thành Hà Nội, lựa chọn phương tiện di chuyển hàng ngày của ông lại là chiếc Cub 50cc 81.

Sự lựa chọn này không chỉ gây bất ngờ mà còn thể hiện rõ nét tính cách giản dị, gần gũi của người nghệ sĩ. Chiếc xe này đã trở thành một hình ảnh quen thuộc, gắn liền với phong thái đời thường của "Vua hài đất Bắc".

Chiếc xe Cub 50cc 81 được nghệ sĩ Xuân Hinh thường xuyên sử dụng.

Cub 50cc 81: Vẻ đẹp của sự hoài cổ và tiện dụng

Mẫu xe đồng hành cùng nghệ sĩ Xuân Hinh lấy cảm hứng từ dòng Honda Cub huyền thoại, giữ lại những đường nét thiết kế cổ điển nhưng được phối màu hiện đại hơn. Xe được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn với dung tích gần 50cc, làm mát bằng không khí. Cấu hình này giúp xe vận hành êm ái, ít tiếng ồn và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu.

Hộp số của xe là loại 4 cấp, kết hợp hai tùy chọn khởi động bằng đề điện hoặc cần đạp, giúp người dùng dễ dàng làm quen và sử dụng. Tốc độ tối đa của xe đạt khoảng 50 km/h, phù hợp cho việc di chuyển trong các tuyến phố đông đúc.

Thiết kế nhỏ gọn của xe phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt

Một trong những ưu điểm lớn của chiếc Cub 50cc 81 là vóc dáng nhỏ gọn. Với trọng lượng chỉ khoảng 70 kg và chiều dài 1.715 mm, xe rất linh hoạt, dễ điều khiển và xoay trở trong không gian hẹp. Bình xăng có dung tích gần 3,8 lít, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày mà không cần nạp nhiên liệu thường xuyên.

Xe vẫn giữ lại các trang bị truyền thống như hệ thống phanh cơ (phanh đùm) cho cả hai bánh và hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và lò xo trụ phía sau. Những trang bị này nhấn mạnh sự bền bỉ và dễ bảo dưỡng, phù hợp với triết lý của dòng xe.

Nghệ sĩ Xuân Hinh bên cạnh chiếc xe yêu thích.

Giá trị vượt thời gian

Trên thị trường, các mẫu xe tương tự Cub 50cc 81 có giá bán dao động từ 8 đến 17 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản và nhà phân phối. Mức giá này giúp xe trở thành lựa chọn hợp lý cho nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc những người yêu thích phong cách hoài cổ.

Việc nghệ sĩ Xuân Hinh lựa chọn gắn bó với một chiếc xe giản dị như vậy cho thấy ông trân trọng những giá trị bền vững và gần gũi. Giữa hàng loạt mẫu xe hiện đại, sự nhỏ gọn, bền bỉ và thân thuộc của chiếc Cub đã chinh phục được người nghệ sĩ gạo cội, phù hợp với hình ảnh chân chất mà công chúng luôn yêu mến.

Chiếc xe mang đậm phong cách cổ điển, gợi nhớ về dòng Honda Cub huyền thoại.

Tác giả: CTVX

Nguồn tin: baolamdong.vn