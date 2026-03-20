Cháy quán cà phê "hát cho nhau nghe"

Ngày 20-3, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tối 19-3 trên địa bàn phường.

Hiện trường vụ cháy

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19-3, ngọn lửa bùng phát tại một ngôi nhà dân kinh doanh quán cà phê "hát cho nhau nghe" ở số 70 phố Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) rồi nhanh chóng lan rộng ra. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tích cực tham gia chữa cháy, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Một chiếc xe máy bị thiêu rụi. Ảnh: P.A.

Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Sau khoảng 15 phút chữa cháy, vụ hỏa hoạn được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Diện tích cháy khoảng 20 m2, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều đồ vật trong nhà bị thiêu rụi.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động