Doanh thu Thế Giới Giới Di Động 6 tháng đầu năm tiếp tục ảm đạm

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (TGDĐ) vừa công bố doanh thu tháng 6 vừa qua đạt hơn 9.400 tỉ đồng, giảm gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Còn tính lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của hệ thống bán lẻ này đạt 56.570 tỉ đồng (giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trong đó, chuỗi Điện máy Xanh đóng góp 49,9%, Bách hoá Xanh 24,2%, TGDĐ và TopZone chiếm 23,6% doanh thu. Doanh thu này cho thấy Thế Giới Di Động chỉ đạt được 42% kế hoạch cho cả năm 2023.

Hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh kinh doanh chưa hiệu quả

Tổng doanh thu hai chuỗi TGDĐ và Điện Máy Xanh đạt 6.700 tỉ đồng trong tháng 6, giảm 13% so với tháng 5 và giảm 25% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng, doanh thu hai chuỗi TGDĐ và Điện máy Xanh đạt 41.500 tỉ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu kênh online 6 tháng đầu năm của TGDĐ đạt 7.800 tỉ đồng, chiếm 19% doanh thu của TGDĐ và Điện máy Xanh.

Theo TGDĐ, sự suy giảm này chủ yếu đến từ sự sụt giảm của máy lạnh trong khi các sản phẩm khác tiếp tục cải thiện doanh số. Sau giai đoạn kinh doanh khả quan trong tháng 4 và 5, sức mua máy lạnh tháng 6 yếu khi miền Bắc chịu ảnh hưởng thời tiết thất thường và tình trạng thiếu điện cục bộ.

Cũng theo TGDĐ, chuỗi Bách hoá Xanh trong tháng 6 có doanh thu đạt 2.530 tỉ đồng, tăng được 3% so với tháng 5. Tăng trưởng của chuỗi này chủ yếu đến từ số lượng hoá đơn mua hàng tăng, bao gồm cả việc có thêm khách hàng mới và cải thiện tần suất mua hàng của khách hàng hiện hữu. Doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng Bách hoá Xanh hơn 1,45 tỉ đồng trong tháng 6 và dự kiến tiếp tục cải thiện trong tháng 7 này.

Doanh thu 6 tháng đầu năm của Bách hoá Xanh đạt 13.600 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ (doanh thu từ kênh online tăng 11%).

Tác giả: Ng.Hải

Nguồn tin: Báo người Lao Động