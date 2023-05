Vietnam Airlines cán mốc doanh thu 1,1 triệu tỷ đồng sau 30 năm cất cánh

Vietnam Airlines chính thức ra đời vào ngày 20/4/1993.

Vietnam Airlines chính thức ra đời vào ngày 20/4/1993, trên cơ sở nòng cốt là đoàn bay 919, đoàn tiếp viên và các xí nghiệp bảo dưỡng máy bay, dịch vụ mặt đất, suất ăn trên không.

Sau 30 năm cất cánh, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 300 triệu lượt khách, xấp xỉ 4,5 triệu tấn hàng hoá trên 1,6 triệu chuyến bay, đạt mốc doanh thu 1,1 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 65.300 tỷ đồng.

"Từ chỗ khai thác chưa đến 20 máy bay cùng doanh thu hơn 900 tỷ đồng vào năm 1993, đến năm 2019, hãng đã vận hành hơn 100 tàu bay thế hệ mới, với doanh thu đạt trên 103.000 tỷ đồng, gấp hơn 100 lần so với 30 năm trước đây", đại diện hãng bay nói.

Kết thúc quý I/2023, doanh thu của Vietnam Airlines đạt 23.640 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất của Vietnam Airlines kể từ quý I/2020 và đã gần tiệm cận mức doanh thu trước giai đoạn dịch bệnh năm 2019.

Nhờ nguồn thu tăng mạnh, lợi nhuận gộp của hãng hàng không quốc gia đạt 19.59 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ gộp 1.595 tỷ của quý I/2022.

Sau khi trừ đi các chi phí, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý I/2023 là 19,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2.600 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế Vietnam Airlines vẫn âm 37,3 tỷ đồng.

Theo lý giải của Vietnam Airlines, kết quả trên chủ yếu nhờ khai thác hiệu quả dịp Tết Âm lịch, thị trường quốc tế phục hồi, đặc biệt là Trung Quốc dần nới lỏng chính sách kiểm soát dịch bệnh. Tại các thị trường như Mỹ, châu Âu và Australia, hệ số sử dụng ghế cao. Vietnam Airlines đã phải tiến hành tăng tải ở các giai đoạn cao điểm để phục vụ hành khách.

Vietnam Airlines cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và đàm phán giảm giá dịch vụ. Đồng thời, các phi phí đầu vào đi xuống cũng góp phần giúp hãng cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Trong đó, giá xăng Jet A1 bình quân 3 tháng đầu năm ở mức 110,69 USD mỗi thùng, giảm 8,05 USD so với kế hoạch hãng đặt ra đầu năm. Tương tự, tỷ giá USD/VND bình quân quý I cũng thấp hơn dự tính của hãng. Vietnam Airlines ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá hơn 343 tỷ trong kỳ.

Trong quý I/2023, Vietnam Airlines Group đã vận chuyển 5,1 triệu lượt hành khách, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt (bao gồm thuê chuyến), gấp 11,5 lần cùng kỳ năm 2022 và bằng 61% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng khách nội địa đạt 3,7 triệu lượt, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 12,4% so với cùng kỳ 2019.

Tác giả: Chí Bình

Nguồn tin: vietnamfinance.vn