Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân gánh chịu

Sau khi nhận được phản ánh, ngày 6/7/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra và làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam. Qua kiểm tra phát hiện nhiều vấn đề bất cập trong việc bảo vệ môi trường của dự án Trạm trộn Bê tông xi măng và bê tông nhựa nóng do Công ty này làm chủ đầu tư. Do đó, tại công văn số 111 /KKT-TNMT của KKT Đông Nam khẳng định “phản ánh của nhân dân xã Nghi Yên về hoạt động của Trạm trộn bê tông xi măng và bê tông nhựa nóng của Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở”.

Trạm trộng bê tông và nhựa nóng của Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam gây ô nhiễm là có cơ sở từ phản ánh của người dân

Dự án Trạm trộn bê tông xi măng và bê tông nhựa nóng của Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam đã được Ban Quản lý KKT Đông Nam phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 257/QĐ-KKT ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt như: Chưa có hệ thống phun sương cố định và di động để dập bụi tại khu vực cấp liệu và khu vực xúc bốc nguyên liệu; Việc tưới ẩm mặt đường thực hiện chưa hiệu quả.

Do đó, lượng bụi phát sinh do hoạt động sản xuất và phương tiện giao thông đi lại tương đối lớn. Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải từ quá trình đốt dầu DO, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra vẫn phát sinh mùi khét. Công ty chưa thực hiện quan trắc khí thải định kỳ nên chưa có cơ sở để đánh giá được mức độ ô nhiễm.

Để rõ hơn về tình trạng ô nhiễm này, phóng viên TC Nông thôn mới đã có buổi tiếp xúc với người dân xóm Sơn Tây xã Nghi Yên. Tại đây, một số người dân cho biết cuộc sống của họ có nhiều đảo lộn do tình trạng ô nhiễm từ khói, bụi từ hoạt động của doanh nghiệp.

Ô nhiễm khói, bụi ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân

Chị Nguyễn Thị Nguyệt hội viên nông dân xóm Tây Sơn cho biết: “Gia đình tôi sống ở đây gần trạm trộn nên ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình cũng như người dân ở đây nhiều lắm. Cả ngày đều phải hứng chịu bụi bặm, đồ đạc trong nhà bám bụi trắng xóa, nhà lúc nào cũng phải đóng cửa. Khi nào họ đốt nhựa đường trong trạm thì mùi phát ra theo chiều gió khó chịu lắm.

Khẳng định về tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, ông Đậu Xuân Luân – Chủ tịch UBND xã Nghi Yên cho biết: “Trạm trộn của Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam khi hoạt động có bụi và mùi do đó người dân kêu và huyện cũng đã về làm việc. Trạm trộn bê tông nhựa có mùi, khói nhiều. Trước vấn đề này, xã cũng đã yêu cầu Công ty có các biện pháp khắc phục khói bụi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khu vực này có khoảng 100 hộ xóm Tây Sơn bị ảnh hưởng”

Để giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân và nâng cao công tác bảo vệ môi trường tại Trạm trộn bê tông xi măng và bê tông nhựa nóng của Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An yêu cầu và đề nghị: Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ban Quản lý KKT Đông Nam phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-KKT ngày 31/12/2020 và xây dựng các hạng mục công trình theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng (tỷ lệ 1/500) đã được Ban Quản lý KKT Đông Nam phê duyệt tại Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 16/12/2020.

Tuyến đường từ QL1A đi vào khu vực Lèn Dơi

Đồng thời thực hiện các biện pháp cụ thể sau: Thực hiện quan trắc khí thải phát sinh từ quá trình đốt dầu DO và gửi kết quả quan trắc về Ban Quản lý KKT Đông Nam, UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Yên để theo dõi, giám sát và thông tin cho người dân được biết. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 20/7/2023; Tăng cường các biện pháp tưới ẩm dập bụi trong khuôn viên dự án và khu vực đường đi vào dự án (lưu ý bổ sung tưới ẩm khu vực ngã ba giao cắt với Quốc lộ 1A); Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư các dự án trong khu vực đề xuất giải pháp đầu tư xây dựng thi công nâng cấp tuyến đường hiện trạng từ Quốc lộ 1A vào khu vực thực hiện dự án nêu trên để đảm bảo an toàn, mỹ quan và vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Qua tìm hiểu được biết, tại khu vực Lèn Dơi, ngoài trạm trộn bê tông và nhựa nóng của Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam còn có hoạt động khai thác mỏ của Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty Cổ phần Xây dựng MCK. Do đó, ngày 17/7/2023 UBND huyện Nghi Lộc cũng có thông báo số 264/TB-UBND giao cho các công ty phối hợp làm việc để thống nhất và xây dựng phương án, kế hoạch tưới ẩm, quét dọn dọc tuyến đường vận chuyển từ khu vực sản xuất của các đơn vị ra đường QL1A và tại khu vực tiếp giáp đường từ khu vực Lèn Dơi đến QL1A. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Tân Nam hoàn thiện nội dung đã báo cáo trước ngày 15/8/2023 và thực hiện đầy đủ các nội dung tại công văn số 111/KKT-TNMT ngày 7/7/2023 của KKT Đông Nam.

