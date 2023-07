Quân khu 4 thăm, tặng quà tại các Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng tỉnh Nghệ An

Theo đó, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã trao tặng 40 triệu đồng Trung tâm Điều dưỡng thương binh; Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh tỉnh Nghệ An; trao 84 suất quà (2 triệu đồng/suất) của Quân ủy Trung ương cho 84 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh; Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh tỉnh Nghệ An.

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quà của Quân ủy Trung ương tặng tập thể Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An

Đoàn công tác trao quà cho các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An

Ân cần thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những đóng góp của các thương, bệnh binh, người có công đã cống hiến, hi sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tiếp tục sống khỏe, vượt qua nỗi đau của thương tật, an tâm điều dưỡng, nêu cao tấm gương dũng cảm, ý chí bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguòn tin: nghean.gov.vn