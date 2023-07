3 nam sinh mất tích khi đi chơi ở bãi sông Lam, mới tìm thấy 1 thi thể

Bốn người đàn ông cứu hai em nhỏ đuối nước Sáng 21-7, ông Hồ Xuân Hường - chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - cho hay lãnh đạo phường cùng các cơ quan ban ngành đã đến gặp mặt, biểu dương bốn công dân dũng cảm cứu người đuối nước trên biển. Chiều 19-7, vợ chồng ông Lê Tiến Thống - ngụ phường Quỳnh Phương - đang ở nhà thì phát hiện hai cháu bé đang chới với, bị sóng biển cuốn trôi ra xa nên hô hoán cứu người. Hai em bị đuối nước khi tắm biển được đưa vào bờ - Ảnh: Bạn đọc cung cấp Vừa hô hoán, ông Thống và ông Phan Văn Khang lao xuống biển cứu hai cháu bé. Tuy nhiên do sóng to, nước xoáy ở khu vực bãi đá nên hai người không thể đưa các cháu vào bờ. Nghe tiếng hô hoán cứu người, ông Bùi Văn Hạ và ông Bùi Thái Thành đang đi gần đó lập tức nhảy xuống biển tham gia ứng cứu. Sau khoảng 10 phút vật lộn với sóng biển, cả bốn người đàn ông đã cứu và đưa hai cháu bé vào bờ an toàn, đưa vào trạm y tế xã sơ cứu. Người thân cho biết chiều 19-7, hai nam sinh xin gia đình đi xem bóng đá nhưng lại xuống tắm biển. Do không biết bơi nên khi gặp sóng lớn, cả hai cháu đã bị sóng cuốn ra xa.