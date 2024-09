Đoàn Văn Hậu bí mật sang Hàn Quốc điều trị chấn thương, "mờ mịt" ngày tái xuất

Theo thông tin từ đội bóng ngành công an, Văn Hậu bị viêm điểm bám gân gót chân, cần khoảng 3-6 tháng để điều trị.

Chấn thương ấy khiến Đoàn Văn Hậu bỏ lỡ một số trận đấu của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Sau đó, Đoàn Văn Hậu đã đi Singapore để chữa trị chấn thương và các bác sĩ tại đây cho rằng vết đau ở gót chân của anh không cần phải mổ. Thế nhưng, không như chẩn đoán ban đầu, chấn thương của Văn Hậu nặng hơn dự tính.

Tính đến thời điểm này, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn chưa thể trở lại tập luyện cùng đồng đội ở CLB Công an Hà Nội. Cụ thể, Đoàn Văn Hậu đã bỏ lỡ toàn bộ mùa giải V.League 2023/24 của CLB Công an Hà Nội. Lần cuối Văn Hậu ra sân thi đấu cho CLB Công an Hà Nội là trận gặp Thanh Hóa ở vòng cuối V-League 2023 ngày 27/8/2023.

Đoàn Văn Hậu khó trở lại ở nửa đầu mùa giải 24/25.

Như vậy, Đoàn Văn Hậu đã rời xa sân cỏ để chữa trị chấn thương đã hơn một năm. Còn với ĐTQG, lần cuối hậu vệ sinh năm 1999 ra sân thi đấu đã cách đây hơn 3 năm (ĐT Việt Nam đấu UAE ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 ngày 15/6/2021).

Khi V.League 2024/25 khởi tranh, cái tên Đoàn Văn Hậu lại được nhắc đến. Mặt khác, việc CLB Công an Hà Nội vừa chiêu mộ Jason Quang Vinh khiến giới chuyên môn lo ngại Văn Hậu có thể mất vị trí vào tay hậu vệ Việt kiều.

Thông tin mới nhất, Văn Hậu đã sang Hàn Quốc để được tư vấn điều trị, tuy nhiên, khi nào anh mới trở lại được lại là dấu hỏi rất lớn. Theo tìm hiểu, Văn Hậu vẫn chưa hết đau hoàn toàn, anh vẫn còn nhức ở vùng đầu gối, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi đột ngột. Nhiều người đặt dấu hỏi về việc Văn Hậu có thể trở lại đá bóng hay không, chứ chưa nói đến chuyện lấy lại phong độ đỉnh cao để phục vụ cho ĐTQG.

