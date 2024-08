Vì sao Đoàn Văn Hậu nghỉ lâu đến thế?

Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu tròn 1 năm - Ảnh: Công An Hà Nội FC

Tròn 1 năm vắng bóng

Bất cứ người hâm mộ, từ bất giác nhận ra cho đến trăn trở ngóng chờ, đều đặt dấu hỏi khi đề cập về tiến trình bình phục của Đoàn Văn Hậu. Lần gần nhất, cầu thủ người Thái Binh xuất hiện trong một trận đấu chính thức cách đây 1 năm về trước. Khi ấy, đúng vào ngày 27/8/2023, Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội hoà 1-1 trước Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy. Nhờ vậy, đội bóng ngành công an đã có chức vô địch V.League ngay khi mới thăng hạng. Bản thân Văn Hậu cũng là nhân tố then chốt trong hành trình lên ngôi vương của đội bóng ngành công an.

Mùa giải đầu tiên chuyển sang CLB mới của Văn Hậu diễn ra suôn sẻ. Nhưng kể từ cột mốc kể trên, mọi chuyện xoay quanh bóng đá lại không may mắn đối với cầu thủ sinh năm 1999. Đoàn Văn Hậu bắt đầu vắng mặt ở các đợt tập trung của ĐT Việt Nam. Anh lỡ hẹn từ vòng loại World Cup đến Asian Cup. Tại cấp độ CLB, Văn Hậu không ra sân một phút nào trong mùa giải 2023/24 ở CLB Công An Hà Nội.

Chẩn đoán ban đầu với chấn thương viêm điểm bám gân gót chân khiến Văn Hậu nghỉ từ 3 đến 6 tháng vốn đã là tin không vui. Nào ngờ đâu, mốc thời gian anh phải nghỉ thậm chí còn dài gấp 2-3 lần so với dự tính. Sau 1 năm, Văn Hậu vẫn đang từng bước tập luyện hồi phục và chờ ngày trở lại.

Phẫu thuật, không phẫu thuật rồi lại... phẫu thuật

Chấn thương gót chân thực tế không phải lần đầu tiên Văn Hậu gặp phải, khi sang CLB Công An Hà Nội thi đấu. Tiền sử chấn thương dày đặc từ năm 2019 đến 2021 cho thấy Văn Hậu ít nhất một lần gặp trường hợp tương tự kể trên. Đầu tháng 11/2023, CLB Công An Hà Nội quyết định đưa Văn Hậu sang Singapore để điều trị dứt điểm chấn thương gót chân. Cuối tháng ấy, các bác sỹ tại đảo quốc sư tử đánh giá chấn thương của anh không nghiêm trọng và không cần làm phẫu thuật. Thiết bị hỗ trợ cho cái chân trái Văn Hậu lúc bấy giờ là một chiếc nẹp hiện đại. Một số thông tin cho rằng anh có thể rút ngắn tiến trình bình phục và có thể tái xuất ở giai đoạn lượt về mùa bóng.

Tuy nhiên đến đầu tháng 3 năm nay, rốt cuộc Văn Hậu vẫn phải lên bàn mổ. Đây đã là lần thứ ba chỉ trong vòng 5 năm, cầu thủ người Thái Bình thực hiện phẫu thuật chấn thương. Chính việc buộc phải can thiệp “dao kéo” khiến cho việc hồi phục của Văn Hậu phải kèo dài thêm. Gần 1 tháng sau ca mổ, Văn Hậu chia sẻ với báo giới: “Chấn thương của tôi tiến triển khá chậm. Chân vẫn còn hơi đau. Dù rất muốn sớm trở lại thi đấu nhưng bác sỹ cho biết tôi cần thêm thời gian để bình phục hoàn toàn. Gần như chắc chắn tôi sẽ nghỉ hết V.League 2023/24. Bởi khả năng phải đến tháng 8 năm nay, tôi mới có thể tập nặng và thi đấu trở lại”.

Đoàn Văn Hậu cần kiên nhẫn - Ảnh: CLB Công An Hà Nội

Quả thực trong tháng 8 này, Văn Hậu đã trở lại tập luyện trong phòng gym. Thời gian tới, anh cũng bắt đầu xỏ giày đinh để ra sân rèn với bóng. Nhưng để thực sự bình phục hoàn toàn, Văn Hậu cần kiên nhẫn thêm ít nhất 2 tháng nữa, dựa trên phác đồ vật lý trị liệu mà bác sỹ, chuyên gia thể lực được phân công hỗ trợ anh xây dựng.

Theo tìm hiểu của Bóng đá, trong thời gian qua, Văn Hậu có những lúc sốt ruột. Với việc phải nghỉ dài hơn so với dự kiến, cầu thủ người Thái Bình không tránh khỏi cảm xúc bồn chồn, lo lắng. Văn Hậu cũng đã xin thêm tư vấn từ một số bác sỹ, chuyên gia vật lý trị liệu. Và đôi khi, những lời khuyên ấy cũng khiến anh bối rối và có lúc mất kiên nhẫn.

Cũng may là, với sự tư vấn đến từ bác sỹ của CLB và Trung tâm PVF, Văn Hậu cũng tìm lại sự điềm tĩnh. Lúc này, anh thực sự nhẫn nại với tiến trình phục hồi của bản thân.

