Lật xe tải chở gạch men làm 4 người thương vong

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát



Xe ô tô tải biển kiểm soát 47A-29.421, do ông Huỳnh Minh Đường (sinh năm 1973, trú thôn 4, xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk), trên xe có vợ chồng ông bà Đặng Văn Thắng (sinh năm 1980), Đỗ Thị Hương (sinh năm 1982), cùng trú tại tỉnh Gia Lai và anh Lê Phạm Thủy (sinh năm 1987, trú xã Ea Riêng, tỉnh Đăk Lăk), lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ 14C, hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai (Quảng Ngãi).

Vụ tai nạn khiến ông Đặng Văn Thắng và bà Đỗ Thị Hương tử vong trong cabin; ông Huỳnh Minh Đường và anh Lê Phạm Thủy bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (Quảng Ngãi) cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Tổ Cảnh sát giao thông khu vực 4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cùng Công an xã Rờ Kơi và chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng có mặt, phá cửa cabin để cứu người bị thương đưa đi cấp cứu đồng thời bảo vệ hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Dư Toán

Nguồn tin: baotintuc.vn