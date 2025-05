Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện tổ chức sinh hoạt chính trị tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Tham dự chương trình có Thiếu tướng, GS.TS, NGƯT Nguyễn Đắc Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, các tổ chức quần chúng cùng hơn 600 đoàn viên, thanh niên của Học viện.

Đoàn công tác gồm hơn 600 cán bộ, học viên Học viện CSND xuất quân thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã đến thăm Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức dâng hương, dâng hoa, thăm quan các địa điểm trong khuôn viên Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, di tích quốc gia đặc biệt và cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và hạnh phúc của Nhân dân. Bác là tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức cách mạng và tinh thần yêu nước bất diệt, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ người Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân nói chung và với tuổi trẻ Học viện CSND nói riêng.

Thiếu tướng, GS.TS, NGƯT Nguyễn Đắc Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu di tích, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện đã chia sẻ: đây là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lý tưởng sống cao đẹp cho cán bộ, học viên Học viện CSND. Nhà trường luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Buổi lễ kết thúc trong không khí tôn nghiêm và thiêng liêng, đọng lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi cán bộ, giảng viên và đoàn viên, thanh niên Học viện. Đây cũng là lời nhắc nhở, khắc ghi với mỗi học viên, thế hệ trẻ của Học viện CSND luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu xứng đáng với lời Bác Hồ dạy: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Tác giả: Thanh Tùng, Nguyễn Hưng, Thành Vũ

Nguồn tin: hvcsnd.edu.vn