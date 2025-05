Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà DCND Lào dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Cùng đi trong đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành.

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam - Danh nhân văn hóa Thế giới

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đoàn đại biểu cao cấp Thủ đô Viêng Chăn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Kim Liên, Đoàn đại biểu cao cấp Thủ đô Viêng Chăn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn Ạ-nu-phạp Tu-na-lôm dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn Ạ-nu-phạp Tu-na-lôm dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển từ mối quan hệ truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hoàng Thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các nhà lãnh đạo cách mạng của hai nước xây dựng nền móng, dày công vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo, các chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước phát triển thành mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đặc biệt, mẫu mực, hiếm có, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn thăm quan Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn Ạ-nu-phạp Tu-na-lôm thắp hương tưởng niệm tại Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh thắp hương tưởng niệm tại Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn nghe giới thiệu về gia đình Bác Hồ tại Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắ

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Việt Lào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long". Chủ tịch Cay Xon Phôm Vi Hản cũng khẳng định: "Trong lịch sử cách mạng thế giới cũng đã có những tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện đến như vậy"; "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông". Đặc biệt từ khi hai nước thực hiện công cuộc đổi mới với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với truyền thống tốt đẹp của mối "quan hệ đặc biệt" và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường, mở rộng và giành được những thắng lợi lớn.

Cũng trong chiều nay, Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn đã đến thăm quan, nghe giới thiệu về Tập đoàn WHA.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc kỹ thuật và xây dựng Tập đoàn WHA Việt Nam Kampol Noramat giới thiệu tổng quan, thành tựu và tầm nhìn phát triển của WHA

Tập đoàn WHA là một trong những nhà phát triển hàng đầu tại Thái Lan, với sự hiện diện mạnh mẽ trong các lĩnh vực bất động sản công nghiệp, logistics, tiện ích công nghiệp và năng lượng. Ở Việt Nam, WHA đang phát triển mạnh mẽ tại tỉnh Nghệ An với WHA Industrial Zone 1 & 2 (2.100 ha sau mở rộng); Thanh Hóa với 2 khu công nghệ thông minh (dự kiến 1.140 ha); Quảng Nam với khu công nghiệp sinh thái thông minh (1.840 ha).

Đoàn đại biểu cao cấp Thủ đô Viêng Chăn tại buổi làm việc

WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An đã thu hút được các nhà đầu tư lớn như Goertek và Foxconn, góp phần tạo công ăn việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. WHA đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An, góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Khu công nghiệp WHA Industrial Zone - Nghệ An đã thu hút thành công một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu thế giới, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Từ năm 2022 đến nay, WHA đã góp phần đưa Nghệ An vào top 8 địa phương thu hút FDI hàng đầu cả nước. WHA đã thu hút 1,3 tỷ USD vốn đầu tư, chủ yếu trong ngành điện – điện tử và vật liệu công nghệ cao. Trong đó, Goertek – nhà sản xuất thiết bị âm thanh, điện tử lớn toàn cầu – đã đầu tư 500 triệu USD cho nhà máy tại Nghệ An, với tổng diện tích hơn 40 ha; đây là dự án FDI lớn nhất của tỉnh đến thời điểm hiện tại. Với tầm nhìn 'We Shape the Future', WHA sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Khu công nghiệp sinh thái – thông minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư toàn cầu. Đồng thời cam kết đồng hành cùng các đối tác trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn đã trao đổi, tìm hiểu một số cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút nhà đầu tư của khu công nghiệp cũng như sự đồng hành, tạo điều kiện của tỉnh Nghệ An trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư.

