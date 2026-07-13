Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá XIX dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ tư

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX.

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đoàn đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Các đại biểu tượng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong 2 ngày làm việc (13-14/7/2026), HĐND tỉnh nghe sẽ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh… Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết…

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe 25 báo cáo và xem xét, thông qua 23 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình kỳ họp; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; thảo luận tại tổ, hội trường.

HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, phường trên địa bàn tỉnh; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Kỳ họp tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp - 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747.

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn