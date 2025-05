Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phụ trách Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường – Phụ trách Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ạ-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn đã thông báo kết quả buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An ngày 12/5. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An và Ủy ban chính quyền thủ đô Viêng Chăn, HĐND tỉnh Nghệ An với HĐND Thủ đô Viêng Chăn đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2028.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đồng thời, đánh giá cao sự giúp đỡ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đối với các tỉnh dọc biên giới. Các đơn vị Quân khu đã giúp các địa phương, đơn vị của Lào phát triển về kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần củng cố mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam -Lào trong giai đoạn mới.

Ngài Bí thư Thủ đô Viêng Chăn đã cũng đã thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và những hoạt động nổi bật diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn thời gian qua; đồng thời thông tin về những điểm thay đổi trong chính sách phát triển, những sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong năm 2025 của nước Cộng hòa DCND Lào diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn.

Trong thời gian tới, Bí thư Thủ đô Viêng Chăn mong muốn lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh có chung đường biên giới trong nhiệm vụ bảo đảm tốt an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn vùng biên, góp phần xây dựng thêm mối đoàn kết hữu nghị sâu sắc giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu chân thành cảm ơn Đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.

Hiện nay, Quân khu 4 quản lý tuyến biên giới giáp 7 tỉnh của Lào với hơn 1.300 km. Quân khu 4 đã ký quy chế phối hợp với các tỉnh; hằng năm Quân khu đều tổ chức hội nghị với các tỉnh dọc biên giới để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Bên cạnh đó, Quân khu 4 cũng đã tham mưu cho các tỉnh ký quy chế phối hợp giữa bản với bản, xã với xã, huyện với huyện, tỉnh với tỉnh dọc tuyến biên giới. Vì vậy tuyến biên giới trên địa bàn Quân khu 4 quản lý ổn định. Đồng thời, các lực lượng vũ trang của Quân khu 4 cũng đã phối hợp với các địa phương của Lào phối hợp phá các chuyên án lớn về buôn bán ma túy. Quân khu đã phối hợp với chính quyền các tỉnh biên giới xây dựng các cụm bản, trạm y tế, trường học bàn giao đúng thời gian.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Viêng Chăn đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, ngày 28/4, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến thăm Quân khu 4, đây là sự quan tâm đặc biệt của đảng và nhà nước Lào đối với lực lượng vũ trang quân khu.

Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục phối hợp với chính quyền các tỉnh biên giới nước Cộng hoà DCND Lào giữ vững an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; góp phần xây dựng mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng phát triển.

