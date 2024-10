Đoàn công tác Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, cùng lãnh đạo các vụ thuộc Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội trong vùng đã có bước phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trong vùng được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ đói nghèo là 12,48%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34 triệu đồng/năm (tính đến cuối năm 2023).

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Thanh Đoài báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW

Trong giai đoạn 2019 -2024, tỉnh đã giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) là 89.913 người (chiếm 36,29% toàn tỉnh), đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 33.993 (chiếm 34,96% toàn tỉnh). Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 được quan tâm triển khai thực hiện, nhiều mô hình, điển hình sản xuất, hợp tác kinh doanh hiệu quả.

Các chủ trương, chính sách về giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ 2019 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ đất ở đối với 31 hộ, hỗ trợ nhà ở đối với 580 hộ, hỗ trợ đất sản xuất đối với 725 hộ và đầu tư xây dựng 497 dự án, công trình. Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với 892 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán đối với 7.661 hộ. Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là 116.624 ha, bảo vệ rừng quy hoạch, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình là 135.033 ha…

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn các huyện miền núi

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư tăng cường và nâng cấp; các vấn đề về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm cho lao động được quan tâm giải quyết; công tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có chuyển biến tích cực; đồng bào các dân tộc được tiếp cận thuận lợi và đầy đủ hơn với các chính sách trợ giúp của Nhà nước. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trong vùng được giữ vững. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chấp hành đúng quy định của pháp luật, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc...

Công tác phát triển nguồn ngân lực cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý, đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS từng bước được chuẩn hóa, nâng cao về chất lượng, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của thực tiễn của vùng DTTS. Toàn tỉnh hiện có 9.159 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS (chiếm 13,3% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh).

Công tác phát triển đảng viên là người DTTS đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên qua việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm cũng như thông qua việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Đề án số 01-ĐA/TU. Số đảng viên là người dân tộc thiểu số được kết nạp tăng dần theo các năm, 05 năm qua đã kết nạp được 3.285 đảng viên người dân tộc thiểu số, chiếm 17,1% trong tổng số đảng viên được kết nạp. Đến nay, có 100% xóm, bản vùng DTTS & MN đều có chi bộ Đảng.

Công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng. Giai đoạn 2019 - 2024, tỉnh Nghệ An đã bình chọn được 6.858 lượt người có uy tín; riêng năm 2024 bình chọn 926 người uy tín. Các chế độ chính sách cho người có uy tín được tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai đầy đủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, tồn tại, như: Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là ở cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS&MN còn nhiều hạn chế; chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nếp nghĩ, cách làm; chưa phát huy được tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vùng DTTS&MN...

Tiếp tục ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đề nghị các Sở, ngành có liên quan của tỉnh giải trình, làm rõ một số mặt công tác trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong thời gian qua như vấn đề dân tộc, tôn giáo, công tác đảm bảo an ninh biên giới, việc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào Mông,...

Các thành viên đoàn công tác cũng đóng góp ý kiến, gợi mở các giải pháp thiết thực để tỉnh tiếp tục tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc và công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS&MN thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, dù còn gặp nhiều khó khăn, song tỉnh Nghệ An đã đặc biệt quan tâm, tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào DTTS&MN. Trên cơ sở đó, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án, cơ chế chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong thực hiện Kết luận số 65-KL/TW trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; công tác đảm bảo an ninh - trật tự và đối ngoại Nhân dân; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn Đoàn công tác của Trung ương đã lựa chọn tỉnh Nghệ An để tiến hành khảo sát, nắm bắt kết quả, những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc, làm cơ sở để đề xuất Trung ương ban hành các chính sách pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu, nỗ lực đạt được trong thực hiện các chủ trương của Đảng nói chung, Kết luận số 65-KL/TW nói riêng.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh để đoàn khảo sát tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư có ý kiến đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét tháo gỡ, nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Trước khi tiến hành làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn khảo sát đã đi khảo sát thực tế tại huyện Con Cuông.

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên rộng nhất nước với 16.493,7km2. Trong đó, vùng DTTS&MN có diện tích 13.745km2, chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân số toàn tỉnh trên 3,5 triệu người; dân số miền núi 1.197.628 người, chiếm 36%, trong đó đồng bào DTTS có 491.267 người, chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh, gồm 47 dân tộc thiểu số cùng sinh sống đan xen tập trung chủ yếu ở 12 huyện, thị xã.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn