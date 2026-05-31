Nghệ An dồn lực hoàn thành 10 trường nội trú biên giới trước năm học mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đi kiểm tra tiến độ thi công trường phổ thông nội trú liên cấp tại Keng Đu và Bắc Lý. Ảnh: Hà Vinh

Tại buổi làm việc rà soát, đôn đốc tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, UBND tỉnh Nghệ An cho biết các dự án thuộc giai đoạn thí điểm khởi công năm 2025 đang cơ bản bám sát kế hoạch đề ra.

Tăng tốc thi công

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án và bố trí vốn ngân sách Trung ương năm 2025 và 2026 cho toàn bộ 10/10 trường. Trên công trường, 9/10 dự án đạt yêu cầu về tiến độ. Trong đó, các trường Hạnh Lâm, Keng Đu và Tri Lễ đã thi công đến tầng mái; 6 trường khác đang triển khai phần tầng 2 và tầng 3.

Riêng dự án Trường Nhôn Mai phải điều chỉnh phương án thiết kế do xảy ra sạt lở mái taluy trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến an toàn công trình. Tuy vậy, nhìn chung khối lượng thực hiện của các dự án đã đạt khoảng 45-60% tổng khối lượng xây dựng.

Song song với giai đoạn thí điểm, các dự án thuộc giai đoạn 2 dự kiến khởi công năm 2026 cũng đang được đẩy nhanh công tác chuẩn bị. UBND tỉnh đã chấp thuận khảo sát và lựa chọn địa điểm cho toàn bộ 11 trường. Công tác lập tổng mặt bằng và hồ sơ thiết kế cơ sở đã hoàn thành 100%.

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức buổi làm việc để rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm. Mới có 3 xã gồm Mường Típ, Sơn Lâm và Nậm Cắn thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, các địa phương còn lại đang tiếp tục thực hiện các bước kiểm đếm, đo đạc và hoàn thiện hồ sơ.

Để triển khai giai đoạn 2, tỉnh đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhu cầu vốn khoảng 4.201 tỷ đồng, trong đó hơn 4.129 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 72 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Kiên quyết xử lý chậm trễ, đảm bảo bàn giao dúng hạn

Theo UBND tỉnh Nghệ An, quá trình triển khai các dự án đang gặp nhiều trở ngại. Thời gian thực hiện chỉ khoảng 10 tháng cho cả khâu chuẩn bị đầu tư và thi công tạo áp lực rất lớn. Bên cạnh đó, địa hình đồi núi dốc, địa chất phức tạp tại các xã biên giới cùng thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ xây dựng, đặc biệt tại các công trình ở Tam Thái và Nhôn Mai.

Nguồn vật liệu xây dựng tại chỗ khan hiếm, khoảng cách vận chuyển xa cùng biến động giá cả thị trường cũng khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn. Ngoài ra, việc triển khai theo phương thức vừa thiết kế vừa thi công hiện vẫn thiếu các hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu toàn bộ các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ để hoàn thành các hạng mục trước ngày 26/8, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra toàn diện các công trình từ khâu thiết kế, thẩm định đến mua sắm trang thiết bị và cơ sở vật chất.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng phê bình sự chậm trễ trong công tác phê duyệt và tinh thần thiếu chủ động của một số cơ quan, đơn vị. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị tư vấn được yêu cầu bám sát hiện trường, làm việc liên tục để xử lý các phát sinh. Trường hợp để xảy ra sai phạm hoặc chậm tiến độ sẽ bị xử lý nghiêm.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An Vương Đình Nhuận báo cáo tại buổi làm việc

Đối với các nhà thầu và đơn vị tư vấn, tỉnh yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình. Những đơn vị không đáp ứng cam kết hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ chung sẽ bị loại khỏi các dự án tiếp theo trên địa bàn.

Về nguồn vật liệu xây dựng, các sở, ngành liên quan được giao kiểm soát chặt giá cả, chủ động tháo gỡ khó khăn về mỏ đất, mỏ cát phục vụ công trình trọng điểm. Tỉnh cũng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguồn cung vật liệu và đẩy nhanh giải ngân vốn.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của các trường nội trú biên giới đối với sự nghiệp giáo dục vùng khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Đồng thời, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan phải rà soát kỹ quy mô đầu tư, bảo đảm hiệu quả sử dụng, tránh tình trạng xây dựng xong nhưng không khai thác hết công suất, gây lãng phí nguồn lực nhà nước.

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An được giao theo dõi sát tiến độ, yêu cầu báo cáo hai lần mỗi tuần để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng hẹn, phục vụ học sinh vùng biên ngay trong năm học 2026-2027.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn