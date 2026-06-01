Nam sinh Nghệ An t.ử v.ong sau khi bị cuốn vào ống bơm nước

Chiều 31/5, nam sinh cùng nhóm bạn đến tắm tại bể hút của trạm bơm thủy lợi phục vụ tưới tiêu trên địa bàn xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, em T.N.D. (16 tuổi), học sinh một trường THPT trên địa bàn huyện Đô Lương (cũ), cùng một số người bạn đến khu vực bể hút của trạm bơm để tắm.

Trong quá trình tắm, em D. không may bị dòng nước từ cửa hút của trạm bơm cuốn vào bên trong và mắc kẹt. Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng đã nhanh chóng chạy vào khu dân cư gần đó kêu gọi người dân hỗ trợ cứu nạn.

Mặc dù được đưa ra ngoài sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo tìm hiểu, bể hút của trạm bơm được xây bằng bê tông, dài khoảng 3 - 4m, rộng 2,5 - 3m và sâu hơn 1m. Trên thành bể lắp đặt 3 ống hút có đường kính từ 20 - 30cm, kết nối với hệ thống dẫn nước và tạo lực hút rất lớn khi trạm bơm hoạt động.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV