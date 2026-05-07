Đoàn công tác Bộ Công Thương kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn tỉnh

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía UBND tỉnh có đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án nguồn điện, tình hình thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh, tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công thương cho biết: Về dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, ngày 12/02/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận liên danh nhà đầu tư gồm PV Power, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation Co., Ltd (Hàn Quốc) thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ngày 10/3/2026, Sở Tài chính đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Hiện UBND tỉnh đang chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy hoạch đã được duyệt.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh

Đối với 08 dự án nguồn được phê duyệt tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (gồm: Dự án điện mặt trời nổi hồ Vực Mấu (160MW), điện mặt trời hồ Khe Gỗ (200MW); dự án thủy điện: Mỹ Lý (120MW), Nậm Mô (51MW), Cẩm Sơn (36MW), Thông Thụ (28MW); các dự án điện gió: Nam Đàn (200MW); Quỳnh Lập 2 (70MW)), UBND tỉnh đang thực hiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục liên quan theo quy định để triển khai thực hiện dự án. Tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn Nhà đầu tư trong năm 2026 và với tiến độ hiện nay sẽ phấn đấu hoàn thành theo quy hoạch được phê duyệt.

Đối với dự án nâng công suất thủy điện Đồng Văn từ 28MW lên 29,8MW đã hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện điều chỉnh công suất dự án theo quy định.

Về Nhà máy điện rác Nghệ An đã được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 28/QĐ-KKT ngày 22/01/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Chủ đầu tư đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hiện đang trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định Đánh giá tác động môi trường.

Đối với phần công suất tăng thêm cho các loại hình nguồn điện được phân bổ tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tỉnh Nghệ An đã thực hiện phân bổ danh mục các dự án theo tổng quy mô công suất được phân bổ tăng thêm cho tỉnh để cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện tỉnh đã hoàn thành các thủ tục phân bổ công suất để cập nhật Quy hoạch tỉnh, và đang tổng hợp, phê duyệt đồng bộ với việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án nhằm đảm bảo tiến độ theo quy hoạch được duyệt.

Đối với điện mặt trời mái nhà, tỉnh Nghệ An theo quy hoạch được phân bổ công suất đến năm 2030 là 286MW và giai đoạn 2031-2035 là 49MW. Đến nay, tổng công suất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy hoạch với tổng công suất tấm quang điện là 48.146 kWp; tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu – invertert là 39.995kW; đến năm 2030, tổng công suất ĐMTMN theo quy hoạch được phân bổ cho tỉnh Nghệ An còn lại 246MW. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển ĐMTMN, tỉnh Nghệ An sẽ phấn đấu phát triển ĐMTMN trung bình hàng năm khoảng 20% theo kế hoạch được phân bổ (tương đương khoảng 50MW/ năm).

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh tiến độ đưa vào vận hành dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào vận hành năm 2028 sang năm 2030 phù hợp với tiến độ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 21 thôn, bản và Đảo Mắt chưa được cấp điện, chủ yếu thuộc các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ. Đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn để thực hiện cấp điện cho 21 thôn, bản và Đảo Mắt chưa có điện này nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân trên địa bàn và phù hợp với định hướng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh…

Thành viên đoàn công tác của Bộ Công Thương trả lời các kiến nghị của tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Bộ Công Thương đã làm rõ các nội dung tỉnh Nghệ An kiến nghị để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, an ninh năng lượng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh năng lượng phải đi trước một bước.

Thứ trưởng Bộ Công thương ghi nhận những cố gắng của tỉnh Nghệ An trong triển khai thực hiện các dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; đồng thời yêu cầu tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Bộ Công Thương cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với tỉnh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đảm bảo thời gian hoàn thành theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương để triển khai các dự án phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Nghệ An tiếp thu các ý kiến của thành viên đoàn công tác và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long để đẩy nhanh tiến độ các dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn. Tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Công Thương và các ngành liên quan để triển khai các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn đảm bảo thời gian theo yêu cầu đề ra.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn