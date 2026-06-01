Nông dân Nghệ An đội đèn cấy lúa ban đêm để tránh nắng nóng gay gắt

Những ngày cuối tháng 5, nền nhiệt ngoài trời tại Nghệ An tăng cao, gay gắt, nhiều thời điểm và tại nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 39 - 40 độ C, gây không ít khó khăn cho sinh hoạt, lao động của người dân, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Để kịp khung lịch thời vụ sản xuất vụ hè thu, nông dân ở các xã trên địa bàn tỉnh đã xuống đồng cấy lúa vào ban đêm để tránh nắng nóng khắc nghiệt.