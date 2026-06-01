Nông dân Nghệ An đội đèn cấy lúa ban đêm để tránh nắng nóng gay gắt

Bóc tách từng cây lúa non cắm sâu chân rễ xuống mặt ruộng trong đêm.
Từ 19 - 22h là khung thời gian cao điểm nông dân lựa chọn để ra ruộng cấy lúa do khí hậu mát mẻ, có gió nên nhiệt độ giảm mạnh, nước trên mặt ruộng đã nguội.
Phụ nữ cắt chân lúa non trên cánh đồng xã Tân Châu (Nghệ An) trong đêm khuya.
Hàng chục khóm lúa non nặng từ 40 - 60kg được xếp trên tấm ván gỗ mỏng, nhẹ hoặc tấm xốp được nông dân kéo ra mặt ruộng trước lúc rải các khóm mạ ra khắp ruộng.
Nông dân ra đồng cấy lúa vào đêm khuya.
Hàng chục khóm lúa non đủ tuần tuổi, đang vào giai đoạn phát triển được nông dân chuyển lên tấm ván gỗ hoặc tấm xốp để vận chuyển ra ruộng cấy.
Nông dân dùng đèn pin đội đầu để cấy vào ban đêm.
Phụ nữ xã An Châu cấy lúa giúp người dân xã Tân Châu (Nghệ An) theo hình thức đổi công hoặc thuê mướn.
Tác giả: Xuân Tiến
Nguồn tin: Báo Tin tức