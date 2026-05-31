Theo đó, UBND tỉnh thành lập 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tại các Sở, ban, ngành, địa phương do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Thành lập 05 Tổ công tác

Tổ công tác số 01 - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm Tổ trưởng; Lãnh đạo Sở Tài chính làm Tổ phó. Tổ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, khu công nghiệp và khu kinh tế (trừ cụm công nghiệp), kho tàng, trụ sở.

Phụ trách kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành: Công an tỉnh, Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Phụ trách kiểm tra, đôn đốc các xã, phường: Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Hùng Châu, Minh Châu, Tân Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Phú, Quỳnh Tam, Quỳnh Anh, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng, Đông Lộc, Nghi Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Phúc Lộc, Văn Kiều, Đô Lương, Văn Hiến, Lương Sơn, Bạch Ngọc, Thuần Trung, Bạch Hà.

Tổ công tác số 02 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ làm Tổ trưởng; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ phó. Tổ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản.

Phụ trách kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An.

Phụ trách kiểm tra, đôn đốc các xã, phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc.

Tổ công tác số 03 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền làm Tổ trưởng; Lãnh đạo Sở Xây dựng làm Tổ phó. Tổ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực: Giao thông, cấp thoát nước, quy hoạch, du lịch, công trình công cộng tại các đô thị và nông thôn.

Phụ trách kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Phụ trách kiểm tra, đôn đốc các xã, phường: Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung, Cát Ngạn, Hạnh Lâm, Sơn Lâm, Tam Đồng, Hoa Quân, Kim Bảng, Bích Hào, Xuân Lâm, Đại Đồng, Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Yên Thành, Quan Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du, Quang Đồng, Giai Lạc, Bình Minh, Đông Thành.

Tổ công tác số 04 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm Tổ trưởng; Lãnh đạo Sở Tài chính làm Tổ phó.

Tổ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực: Cụm công nghiệp, phát triển miền Tây Nghệ An.

Phụ trách kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Trường Cao đẳng Việt - Đức.

Phụ trách kiểm tra, đôn đốc các các xã, phường: Tân Kỳ, Tân An, Nghĩa Hành, Nghĩa Đồng, Tân Phú, Giai Xuân, Tiên Đồng, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Châu Hồng, Mường Ham, Mường Chọng, Minh Hợp, Quế Phong, Tiền Phong, Thông Thụ, Mường Quàng, Tri Lễ, Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình.

Tổ công tác số 05 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành làm Tổ trưởng; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm Tổ phó. Tổ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội.

Phụ trách kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trường THPT Anh Sơn 3, Trường Chính trị tỉnh, Bệnh viện Ung bướu, Trường Đại học Y khoa Vinh.

Phụ trách kiểm tra, đôn đốc các xã, phường: Con Cuông, Môn Sơn, Châu Khê, Bình Chuẩn, Cam Phục, Mậu Thạch, Anh Sơn, Yên Xuân, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Nhân Hòa, Thành Bình Thọ, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Lượng Minh, Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mường Xén, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Mường Típ, Na Loi, Huồi Tụ, Mường Lống, Nậm Cắn, Bắc Lý, Mỹ Lý, Na Ngoi, Keng Đu.

Các thành viên của các Tổ công tác gồm Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước khu vực XI và một số cơ quan liên quan.

Tổ trưởng các Tổ công tác chỉ đạo sắp xếp, bố trí lịch kiểm tra với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân công và các cơ quan, địa phương khác; chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Tổ công tác.

Tổ phó các Tổ công tác có trách nhiệm giúp Tổ trưởng xây dựng kế hoạch làm việc, báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị của Tổ công tác với cấp có thẩm quyền.

Thời gian kiểm tra, đôn đốc: Đợt 1 từ ngày 01/6 - 15/7/2026; đợt 2 từ ngày 01/9 - 05/10/2026.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các Tổ công tác

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công (từ lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh, quyết toán và bàn giao công trình, dự án đưa vào sử dụng); kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2026, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao.

Kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm, dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch được giao để bổ sung cho các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân vốn bổ sung trong năm 2026 (đợt 1 trước ngày 15/7/2026 và đợt 2 trước ngày 15/10/2026).

Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng Sở, ngành, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Tổ trưởng các Tổ công tác. Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra.

Tổ công tác có các quyền hạn: Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị đó. Trong quá trình hoạt động, văn bản do Tổ trưởng các Tổ công tác ký sử dụng con dấu của UBND tỉnh, văn bản do các Tổ phó Tổ công tác ký được sử dụng con dấu của cơ quan mình. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

