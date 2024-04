Đoàn công tác Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và tỉnh Ulyanovsk chào xã giao tỉnh Nghệ An

Về phía đoàn công tác có các ông: Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; Oleg Kabanov - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga cùng các thành viên đoàn công tác.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, liên bang Nga và Việt Nam là hai dân tộc có tình cảm đặc biệt. Tình cảm này đã được đặt nền móng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Nga Xô Viết và tìm thấy ở Chủ nghĩa Lênin con đường giải phóng Việt Nam khỏi ách thực dân phong kiến từ những năm 20 của thế kỷ trước. Từ đó, nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga tuy xa cách về địa lý, nhưng thật gần gũi về tâm hồn và lòng yêu nước nồng nàn, đã luôn đồng hành, cùng nhau vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách, hun đúc nên tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc ngày hôm nay.

Nghệ An là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Ulyanovks là quê hương của V.I. Lê-nin, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Với sợi dây gắn kết tự nhiên đó, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovks đã có quan hệ hợp tác từ những năm 80 của thế kỷ XX.

Nhân chuyến thăm đầu tiên của Ngài Đại sứ và Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovks tại Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu những nét cơ bản về tỉnh Nghệ An và quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh Nghệ An có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Có thể nói Nghệ An được ví là một Việt Nam thu nhỏ. Dân số hơn 3,4 triệu người, đông dân thứ tư trong cả nước, trong đó có khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động và tỷ lệ lao động có tay nghề khá cao. Quy mô kinh tế Nghệ An đang đứng thứ 10/63 tỉnh thành của Việt Nam; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 9,08%, năm 2023 đạt 7,14%, quý 1/2024 đạt tăng trưởng 6,38%; đặc biệt trong 2 năm gần đây Nghệ An vươn lên một trong 10 tỉnh, thành phố có kết quả thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất. Năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD, năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước; lũy kế đến nay, tỉnh Nghệ An có 135 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD.

Để đạt được những kết quả đó, trong thời gian qua, Nghệ An đã có những giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện hạ tầng, trên địa bàn hiện đã có 1 khu kinh tế và 5 khu công nghiệp đã được đầu tư đồng bộ để sẵn sàng đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An.

Về hợp tác giữa 2 bên giữa Nghệ An và Liên bang Nga nói chung và tỉnh Ulyanovks nói riêng, đến năm 2006, hai tỉnh đã nối lại quan hệ hợp tác nhân chuyến thăm của Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến Ulyanovks. Năm 2007, Đoàn đại biểu tỉnh Ulyanovks do Ngài Thống đốc dẫn đầu sang thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác tại tỉnh Nghệ An. Về thương mại, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang Nga của các doanh nghiệp Nghệ An đạt khoảng 3,5 triệu USD, quý 1/2024 là 1,6 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nhựa thông, hoa quả, dệt may, một số các nông sản, gạo…

Về giao lưu văn hóa, giáo dục của hai tỉnh, năm 2017, chính quyền và nhân dân tỉnh Ulyanovks đã tạo điều kiện tốt nhất cho chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Ulyanovks và đổi tên trường THPT số 76 thành THPT Hồ Chí Minh; khai trương phòng trưng bày và thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh; ký kết văn bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa trường THPT Hồ Chí Minh tỉnh Ulyanovks và trường THPT Phan Bội Châu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các công trình tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovks và tượng đài V.I. Lê-nin tại thành phố Vinh là biểu tượng của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Nga, là sự thể hiện tình cảm tôn quý của người dân hai tỉnh dành cho hai vị lãnh tụ, đồng thời là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, là “địa chỉ đỏ” dành cho du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, những kết quả hợp tác giữa hai tỉnh và Liên bang Nga còn rất nhiều tiềm năng để có thể tăng cường hoạt động hợp tác để giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovks sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Về giáo dục – Đào tạo, trao đổi giáo viên giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga giữa Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu của Nghệ An với Trường THPT số 76 mang tên Hồ Chí Minh của Ulyanovks; tổ chức các chương trình giao lưu giáo viên và học sinh giữa hai trường.

Về Y tế, hợp tác trao đổi kinh nghiệm và đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế trong lĩnh vực tim mạch, ung thư, phẫu thuật thần kinh, y học sinh sản, y học thẩm mỹ, ô xy cao áp, y học cổ truyền.

Về du lịch, phối hợp nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch hành trình kết nối tỉnh Ulyanovks, Liên bang Nga và tỉnh Nghệ An. Về văn hóa, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovks. Về thương mại, đầu tư ,tiếp tục thúc đẩy các cơ hội tăng cường hợp tác thương mại đầu tư giữa các doanh nghiệp của hai tỉnh để tìm kiếm đầu tư của 2 tỉnh.

Trong kế hoạch đối ngoại năm 2024, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ tổ chức Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Liên bang Nga, trong đó có tỉnh Ulyanovks, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Chính quyền tỉnh Ulyanovks để chuyến công tác của Đoàn tại Liên bang Nga đạt được nhiều kết quả tốt đẹp; đồng thời mong Ngài Đại sứ sẽ là cầu nối hỗ trợ các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Liên bang Nga nói chung, với tỉnh Ulyanovks nói riêng trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, y tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục – đào tạo.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam bày tỏ niềm vui khi được đến tỉnh Nghệ An là một địa danh giàu truyền thống về văn hóa, lịch sử và cách mạng; quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam; quê hương của phong trào cách mạng nổi tiếng với cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành đối với sự kiện khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin. Đây là sự kiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương Ulyanovsk và Nghệ An mà trong ý nghĩa chính trị rộng hơn đó là biểu tượng để thúc đẩy và thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga nói chung. Bày tỏ vui mừng khi sau thời gian dịch COVID-19 thì các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đã bắt đầu tích cực trở lại. Liên bang Nga đang hướng tới việc thúc đẩy toàn diện giữa hai nước Liên bang Nga và Việt Nam. Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; các công ty, tập đoàn hàng đầu của Việt Nam đang tiếp tục hoạt động tích cực tại Liên bang Nga. Chia sẻ, thống nhất với các lĩnh vực Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề xuất, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam hi vọng rằng trong thời gian tới, các doanh nghiệp Nghệ An sẽ có sự hợp tác với tỉnh Ulyanovsk trên các lĩnh vực. Đại sứ quán đã và đang tiếp tục sẵn sàng tạo mọi điều kiện hỗ trợ hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp hướng tới sự hợp tác với nhau.

Ông Oleg Kabanov - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk cảm ơn và đánh giá cao tỉnh Nghệ An đã dành khuôn viên đẹp, trang trọng để đặt tượng đài V.I.Lê-nin. Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk mong muốn trong năm 2024, hai tỉnh Ulyanovsk – Nghệ An phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 30 – 40%, quan tâm đến mặt hàng nông sản, các loại bánh kẹo, kem, dầu hướng dương...

Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk mong muốn thời gian tới sẽ thành lập Tòa nhà thương mại của tỉnh Nghệ An tại tỉnh Ulyanovsk và làng Nga tại thành phố Vinh. Phía tỉnh Ulyanovsk đang rất quan tâm để triển khai dự án này, đặc biệt sẽ xem xét dành một khu đất để xây dựng Tòa nhà thương mại của tỉnh Nghệ An tại tỉnh Ulyanovsk; đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía tỉnh Nghệ An đối với dự án này. Để nội dung này hoạt động có hiệu quả cần sự hợp tác hai bên, tỉnh Ulyanovsk đang đề xuất Chính phủ xem xét chuyến bay thẳng để tạo sự hợp tác giữa hai nước. Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk cam kết tỉnh Ulyanovsk sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Nghệ An làm việc hiệu quả tại tỉnh Ulyanovsk; đồng thời mong muốn tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác không chỉ là mối quan hệ hợp tác hữu nghị mà còn trên các lĩnh vực kinh tế.

Tác giả: Huyền - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn