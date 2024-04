Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại Australia

Tham gia đoàn công tác có ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng một số cán bộ các Sở.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Đại sứ khẳng định, Nghệ An và Úc có tiềm năng hợp tác về kinh tế, đặc biệt là thương mại, đầu tư, du lịch. Việc hai nước mới nâng cấp quan hệ đối tác sẽ mở ra cơ hội cho hai bên mở rộng các mối quan hệ hợp tác. Đại sứ Việt Nam tại Úc cũng đề xuất các doanh nhân, doanh nghiệp ở Melbourne đến Nghệ An tìm hiểu đầu tư.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Nghĩa Hiếu đã thông tin đến Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu khai trương gian hàng sản phẩm OCOP Nghệ An tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc. Ảnh: BNA

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang Australia đạt hơn 21 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là xi măng, tôn thép các loại, giày dép, hoa quả chế biến và nước hoa quả, đá ốp lát... kim ngạch nhập khẩu từ Australia đạt gần 20 triệu USD, trong đó các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là thịt bò, thức ăn gia súc, nguyên phụ liệu sản xuất.

Về đầu tư FDI, trên địa bàn tỉnh trước đây có 2 Dự án có vốn đầu tư Australia với số vốn 16,5 triệu USD, nhưng hiện nay nhà đầu tư của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc Mavin Ausfeed, nhà đầu tư Australia đã rút vốn và chuyển giao cho phía Việt Nam.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt kết nối, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tại Australia đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, tạo cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu một số tiềm năng của tỉnh Nghệ An đến với các doanh nghiệp Australia và khẳng định, tỉnh sẽ quyết tâm dành những nguồn lực tương xứng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư đến từ Australia. Đặc biệt, nỗ lực thực hiện tốt “5 sẵn sàng” để đón các doanh nghiệp đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp Úc thể hiện sự quan tâm đến Nghệ An trên các lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp (sản xuất, chế biến gia súc, rau quả, tìm đối tác nhập khẩu lạc của Nghệ An). Một số doanh nghiệp mong muốn hợp tác về bất động sản, tài chính, công nghệ thông tin.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An cũng đã khai trương gian hàng các sản phẩm OCOP Nghệ An tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc. Đây là hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm Nghệ An tới doanh nghiệp và người tiêu dùng Úc.

Nhân dịp này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại tỉnh và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc đã ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch dưới sự chứng kiến của các doanh nghiệp Úc.

Tác giả: An Phạm (th)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn