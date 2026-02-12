Đỗ xe tải chắn cửa hàng ngày Tết gây tranh cãi chưa có hồi kết

Đến sáng 12-2, chiếc xe tải đỗ trước cửa hàng anh Hùng vẫn đang bị khóa đầu, đuôi bởi hai chiếc xe khác - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 12-2, trên một diễn đàn mạng xã hội ô tô Nghệ An có hơn 185.000 thành viên vẫn đang bình luận sôi nổi xung quanh câu chuyện đỗ xe trước một cửa hàng trên đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Theo thông tin tài khoản Trần Mạnh Hùng đăng tải, sáng 11-2 khi mở cửa hàng kinh doanh anh phát hiện xe tải đậu trước nhà. Qua số điện thoại trên xe tải, anh gọi điện nhờ chủ xe di chuyển nhưng người này không hợp tác.

Chủ tài khoản nói trên nhờ cộng đồng mạng tư vấn phương án giải quyết "kiếp nạn đậu xe".

"Cuối năm, kiếp nạn đậu xe đã bập vô nhà em. Sáng sớm mở ốt kinh doanh, có quả xe tải ni đậu trước nhà. Em có gọi điện thoại rất lịch sự, nhờ đánh xe dịch lên tí (để xe ra vô được) thì lái xe tên Ph. thách thức "Tau thích đậu ở đó đó, tau ko đi…". Hóng phương án giải quyết quả này anh em ơi!", anh Hùng chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều người dùng mạng xã hội nhận định xe tải đậu trên đường không có biển cấm dừng, đỗ nên không vi phạm quy định.

Tuy nhiên, việc chủ xe cố tình đậu xe trước cửa hàng người khác vào cao điểm kinh doanh dịp Tết là không văn minh.

Một số người dùng mạng xã hội "hiến kế" cho chủ cửa hàng đậu xe chặn đầu, chặn đuôi xe tải nêu trên. Chủ cửa hàng sau đó đã sử dụng hai ô tô đậu sát đầu và đuôi xe tải.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 12-2, anh Trần Mạnh Hùng - ngụ phường Thành Vinh, Nghệ An - xác nhận là người đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội.

Theo anh Hùng, khoảng 8h sáng 11-2 anh phát hiện xe tải đậu trước cửa hàng kinh doanh của mình. Anh liên lạc với chủ phương tiện theo số điện thoại ghi trên thùng xe nhờ dịch xe lên một chút để xe của gia đình có thể vào ra và thuận lợi kinh doanh nhưng không nhận được sự hợp tác.

"Tôi cũng đã báo công an nhưng phía công an nói họ đậu xe không sai, đề nghị hai bên tự giải quyết với nhau. Tôi trao đổi với chủ xe rất lịch sự nhưng họ còn thách thức, bảo tôi mang xe ra trước cửa hàng của họ mà để", anh Hùng kể.

Anh Hùng dùng xe tải tương tự đỗ trước cửa hàng xe tải - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Đợi gần hai tiếng song chủ xe tải vẫn không đưa xe đi nên anh Hùng mới dùng hai ô tô chặn đầu đuôi xe và đưa một xe tải tương tự đậu trước cửa hàng xe tải trên đường Nguyễn Thái Học.

Anh Hùng khẳng định anh không quen biết hay có mâu thuẫn gì với chủ xe tải này.

Trong khi đó, chủ xe tải cho hay nguyên nhân vụ việc xuất phát từ một bài đăng trên diễn đàn ô tô liên quan đến người quen của anh đặt biển cấm đỗ xe trước cửa hàng.

Cho rằng anh Hùng là người đăng tải thông tin nói "sổ đỏ ra tận đường", nên người thân của anh điều khiển xe đậu trước cửa hàng anh Hùng.

Đến sáng 12-2, câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết khi chiếc xe tải đỗ trước cửa hàng anh Hùng vẫn bị chặn đầu, đuôi.

Đại diện Công an phường Thành Vinh cho hay do tuyến đường Phan Chu Trinh không có biển cấm dừng, đỗ xe nên cơ quan chức năng không có căn cứ xử lý.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ