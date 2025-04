Bị đánh sau khi nhắc tài xế không đỗ xe chắn lối đi

Theo dữ liệu camera hành trình của một tài xế, khoảng 9h30 ngày 6/4, tại ngõ 10, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, có hai ôtô tải cỡ nhỏ chở hàng và ôtô bán tải đậu song song cạnh nhau. Ôtô tải bật đèn cảnh báo trong lúc dỡ, bốc hàng hóa. Ôtô bán tải dừng hẳn, tài xế không có mặt.

Đường trong ngõ rộng khoảng 5 m, việc hai ôtô đỗ sát nhau vô tình chắn hết lối đi. Một số phương tiện không thể đi qua phần đường còn lại.

Vài phút sau, một người đàn ông lái xe máy biển số TP Huế chạy tới, quan sát không thể lách qua người này dừng phương tiện, vào nhà dân tìm hai tài xế, nhờ lái ôtô đi để giải tỏa "chướng ngại vật".

Tài xế ôtô tải đánh người đi xe máy sau khi bị nhắc nhở vì đỗ xe cản trở giao thông. Video: Hùng Lê

Vài chục giây sau, tài xế ôtô tải ra nổ máy, mở cửa lấy một vật giống gậy 3 khúc rồi đánh vào người đàn ông đang chuẩn bị rời đi. Bị tấn công, nạn nhân dừng xe xuống tranh luận. Tài xế xe bán tải sau đó đã vào can ngăn.

Theo Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, những người liên quan đã bị mời làm việc để lấy lời khai, phân loại hành vi.

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ người đi đường bị hành hung. Gần nhất, hôm 18/2, nam sinh lớp 11 ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An, bị Đặng Thái Hoàng, 30 tuổi, đánh tới tấp khiến phải nhập viện điều trị, sau va chạm tại ngã tư có tín hiệu đèn đỏ.

Trước đó, hôm 10/2, Công an Hà Nội đã khởi tố tài xế xe Lexus Tống Anh Tuấn, 43 tuổi về tội Cố ý gây thương tích, do đấm, đá vào mặt, vùng đầu nam shipper 31 tuổi. Công an TP HCM cũng bắt Quách Minh Nhựt (33 tuổi) - tài xế ôtô đánh người tới tấp trước Bệnh viện Từ Dũ; bắt Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) và vợ Bùi Thị Ngọc Anh (54 tuổi) vì đánh người tại trung tâm thành phố.

