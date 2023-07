Đô Lương (Nghệ An): Nhiều bất cập trong quản lý đất đai

Báo Công lý nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương về việc chính quyền buông lỏng quản lý, để các hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép nhưng không được xử lý kịp thời.

Khu đất trường mầm non (cũ) được UBND xã Lạc Sơn cho thuê làm tổ hợp may

Cụ thể, UBND xã Lạc Sơn đã đem đất trường mầm non (cũ) cho doanh nghiệp thuê để làm tổ hợp may; 24 hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Trong đó có 8 hộ xây dựng kho để thức ăn chăn nuôi là gia đình: ông Nguyễn Viết Châu, ông Nguyễn Thái Nghị, ông Phan Công Lợi, ông Lê Hùng Quý, ông Nguyễn Duy Lâm, ông Hoàng Đình Sáu (xóm 3, xã Lạc Sơn); gia đình ông Phạm Đình Công (xóm 1), gia đình ông Nguyễn Quốc An (xóm 4). Ngoài ra, còn có 4 hộ gia đình, cá nhân thuê đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh buôn bán.

Theo ghi nhận của phóng viên, diện tích đất trường mầm non (cũ) là 400m2, tọa lạc trên địa bàn xóm 2, được doanh nghiệp thuê với mục đích sử dụng làm tổ hợp may, với thời gian cho thuê là hợp đồng 5 năm, giá tiền cho thuê là 3,5 triệu đồng/1 năm. Hiện doanh nghiệp này đã xây dựng lại kiên cố để sử dụng. Ngoài ra cò có các hộ gia đình thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, gồm: gia đình ông Lê Trí Tin, ông Lê Trí Khánh và ông Lương Văn Bắc đều ở xóm 3; gia đình ông Nguyễn Công Việt ở xóm 4.

Trụ sở UBND xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Đức - chủ tịch UBND xã Lạc Sơn nói ông mới tiếp quản làm chủ tịch, vấn đề đất đai do đã tồn đọng từ trước đến nay trên địa bàn xã Lạc Sơn nên công tác xử lý gặp nhiều khó khăn. “Hiện nay, trên địa bàn xóm 2, có 400m2 đất của trường mầm non do không sử dụng nữa nên cho công ty TNHH may BH thuê để làm tổ hợp may cho công nhân có công ăn việc làm trên địa bàn xã, thời gian thuê là 5 năm với số tiền là 3,5 triệu đồng/1 năm. Số tiền thu được chúng tôi nộp vào ngân sách Nhà nước. Trước đây, có chủ trương chuyển đổi đất từ đất nông nghiệp sang đất nuôi trồng thủy sản nên các hộ gia đình làm kho và xây dựng để trông coi”.

Ông Trần Hoàng Anh, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đô Lương cho biết, về mặt Nhà nước chúng tôi đã tham mưu nhiều văn bản liên quan đến đất đai. Để xảy ra sai phạm về quản lý đất đai thì UBND xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Hiện, dư luận đang bức xúc vì cho rằng, để xảy ra các sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về tập thể UBND xã Lạc Sơn, do chính quyền đã buông lỏng quản lý, không xử lý kịp thời. Đồng thời, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đô Lương đã không tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực tế. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Tác giả: Bá Mạnh - Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn