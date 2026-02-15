Kế hoạch ăn Tết 2026 của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên

Đỗ Hoàng Hên thành thạo tiếng Việt và hiểu văn hóa Việt sau nhiều năm sinh sống ở Việt Nam - Ảnh: CLB HÀ NỘI

Năm 2026 là lần thứ 6 Đỗ Hoàng Hên (tên khác là Hendrio da Silva) ăn Tết ở Việt Nam. Tuy nhiên đây mới là lần đầu kể từ khi cầu thủ này đón Tết với tư cách người Việt.

Hoàng Hên sinh năm 1994 tại Brazil, chính thức trở thành công dân Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Tết là văn hóa cổ truyền của người Việt. Trong tiềm thức của Hoàng Hên, anh hiểu rõ những hình ảnh thân thuộc gắn liền với Tết như bánh chưng, cành đào, ông đồ viết thư pháp.

"Bánh chưng là món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam. Tôi sẽ mua bánh chưng ở siêu thị để thưởng thức", Hoàng Hên chia sẻ.

Cầu thủ này cũng đã mua đào, quất về trang trí căn hộ ở Hà Nội. Trên tường, anh treo chữ "Phúc" như một lời chúc năm mới. Hên có thói quen tự dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để cảm nhận rõ hơn không khí của Tết cổ truyền.

CLB Hà Nội nghỉ Tết từ ngày 14 đến 19-2 trước khi trở lại tập luyện ngày 20-2 để chuẩn bị cho V-League. Tận dụng 6 ngày nghỉ Tết, Đỗ Hoàng Hên cùng bạn gái sẽ đi du lịch ở Quảng Ninh. Anh sẽ dành thời gian đi thăm Dương Thanh Hào, đồng đội cũ của anh khi còn thi đấu cho Nam Định.

Sau đó Hoàng Hên về Hà Nội dành thời gian học tiếng Việt, đồng thời tự tập luyện để duy trì phong độ trước khi đội bóng thủ đô hội quân trở lại ngày 20-2.

So sánh giữa năm mới ở Brazil và Tết tại Việt Nam, Hoàng Hên cho biết: "Ở Brazil, năm mới thường là thời gian tiệc tùng, bạn bè tụ tập và bắn pháo hoa. Ở Việt Nam, năm mới là lúc gia đình quây quần bên nhau. Cảm giác này giống Giáng sinh ở quê nhà".

"Bạn gái tôi chưa giỏi nấu món ăn Việt Nam, nên tôi sẽ mua đồ hoặc sang nhà bạn bè", Hoàng Hên nói.

Bước sang năm mới 2026, Hoàng Hên quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đưa CLB Hà Nội trở lại đường đua vô địch V-League và khoác áo đội tuyển Việt Nam.

"Đó là mục tiêu quan trọng mà tôi rất muốn đạt được. Tôi cũng hy vọng cùng Hà Nội giành danh hiệu. Việc trở thành công dân Việt Nam mở ra chương mới trong sự nghiệp và cuộc sống của tôi", Đỗ Hoàng Hên cho hay.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn