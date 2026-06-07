Thanh Hóa, HAGL, SLNA phán quyết cuộc đua trụ hạng V.League

Sẽ thế nào nếu 3 đội cuối bảng bằng điểm?





Becamex TP.HCM là đội có nguy cơ rớt hạng cao nhất



Sau vòng 25 V.League 2025/26, ba đội đứng cuối bảng gồm: Becamex TP.HCM, Đà Nẵng và PVF-CAND cùng có 21 điểm. Theo điều lệ giải, tạm thời 3 đội được xếp hạng theo hiệu số bàn thắng bại. Nhưng sau lượt cuối cùng mùa giải, trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, thành tích đối đầu trực tiếp giữa các bên sẽ được đem ra đối chiếu.



Becamex TP.HCM là đội bất lợi hơn cả trong việc đối đầu trực tiếp. Đội bóng phía Nam thua Đà Nẵng ở cả 2 lượt (1-2, 0-2); không thắng PVF-CAND (thua 1-2, hoà 1-1). Hiển nhiên, ngay cả khi giành trọn vẹn 3 điểm ở lượt cuối trước HAGL, Minh Khoa cùng các đồng đội vẫn chưa thể tự quyết trụ hạng. Đội bóng đất Thủ chỉ an toàn nếu như Đà Nẵng, PVF-CAND cùng không thắng tại lượt cuối cùng.

Đà Nẵng có quyền tự quyết trụ hạng nếu thắng Thanh Hóa

PVF-CAND cũng chưa chắc an toàn tuyệt đối. Theo đối đầu trong mùa giải, CLB này không thắng Đà Nẵng (hoà 2-2, thua 0-3), không thua Becamex TP.HCM (thắng 2-1, hoà 1-1). Thanh Nhàn cùng các đồng đội sẽ đảm bảo trụ hạng khi hơn điểm cả Đà Nẵng và Becamex TP.HCM chung cuộc. Hoặc ở một trường hợp khác, PVF-CAND cùng Becamex TP.HCM bằng điểm, hơn Đà Nẵng sau khi kết thúc vòng 26. Khi đó, với việc hơn thành tích đối đầu trực tiếp, PVF-CAND sẽ đứng hạng 12 và ở lại V.League mùa sau.



Đà Nẵng sẽ là đội có lợi thế hơn cả trong nhóm 3 cái tên đang đua trụ hạng. Đại diện Đà Thành không thua cả PVF-CAND (hoà 2-2, thắng 3-0) lẫn Becamex TP.HCM (thắng 2-1, thắng 3-0). Do đó, chỉ cần thắng Thanh Hóa ở lượt cuối, bất cứ kịch bản nào xảy ra, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cũng sẽ trụ hạng. Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội chỉ rớt hạng bất ngờ trong trường hợp ít điểm hơn so với cả Becamex TP.HCM lẫn PVF-CAND.



Người hâm mộ chờ “cú twist”



Phân tích lý thuyết dựa trên điều lệ giải và kết quả thi đấu giữa 3 đội bóng “cầm đèn đỏ” để thấy rằng, cục diện sẽ… dễ đoán và an bài nếu như PVF-CAND, Becamex TP.HCM hay Đà Nẵng cùng thắng Thanh Hóa, SLNA hay HAGL. Khi ấy, Đà Nẵng là đội trụ hạng thành công. PVF-CAND thi đấu play-off tranh vé vớt trụ hạng trong khi Becamex TP.HCM sẽ xuống hạng Nhất.



Mọi thứ sẽ trở nên bất ngờ nếu như 3 đội bóng đã hết mục tiêu gồm Thanh Hóa, SLNA, HAGL tạo ra những khó lường trước các đối thủ liên quan. Lúc bấy giờ dựa trên các kết quả thực tế, cục diện đua trụ hạng có thể thay đổi vượt qua dự đoán của giới mộ điệu. Đó cũng là điều mà người hâm mộ muốn thấy tại V.League. Trong bối cảnh chức vô địch V.League đã xác định được chủ nhân, tính hấp dẫn của giải sẽ tập trung tối đa cho những đổi thay thú vị nơi nhóm cuối bảng.





PVF-CAND cần giành chiến thắng để ít nhất đảm bảo suất đá play-off



Thêm vào đó, đây là cơ hội không thể tốt hơn để những đội bóng kể trên chứng minh sự chuyên nghiệp, minh bạch và sòng phẳng. Trong bối cảnh một bộ phận người hâm mộ không tránh khỏi việc dao động trước phát biểu mới đây của HLV Velizar Popov, xoay quanh câu chuyện chất lượng thi đấu tại V.League, chính những cặp đấu giữa Đà Nẵng - Thanh Hóa, SLNA - PVF-CAND và Becamex TP.HCM - HAGL sẽ là minh chứng củng cố lại niềm tin về một V.League công bằng và minh bạch.



Lịch thi đấu vòng 26



18h00 ngày 7/6: Đà Nẵng - Thanh Hóa



18h00 ngày 7/6: Ninh Bình - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh



18h00 ngày 7/6: Thể Công Viettel - Công an Hà Nội



18h00 ngày 7/6: Hải Phòng - Nam Định



18h00 ngày 7/6: SLNA - PVF-CAND



18h00 ngày 7/6: Becamex TP.HCM - HAGL



18h00 ngày 7/6: Hà Nội - Công an TP.HCM









Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn